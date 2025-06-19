TELEVISIÓ
Retorn amb força
Apple tv+ acaba d’estrenar la segona temporada de ‘The Buccaneers’, la sèrie d’època ambienta a l’Anglaterra victoriana. Leighton Meester se suma al repartiment.
Apple TV+ acaba d’estrenar la segona temporada de la sèrie The Buccaneers, una de les grans apostes de la plataforma en l’àmbit dels drames d’època, amb grans dosis de romanticisme, intriga i crítiques velades a les convencions socials.
La producció, basada en la novel·la inacabada d’Edith Wharton i ambientada en la societat aristocràtica britànica del segle XIX, torna amb més força que mai i amb novetats al repartiment: Leighton Meester, coneguda pel paper a Gossip Girl, s’incorpora al conjunt d’intèrprets que ja havien captivat els espectadors la primera temporada. Meester comparteix pantalla amb Kristine Froseth, Alisha Boe, Aubri Ibrag, Josie Totah i altres actrius que donen vida a un grup de joves nord-americanes que lluiten per trobar el seu lloc en un entorn tan luxós com hostil.
Cada dimecres s’estrena un nou capítol d’aquesta nova entrega
La trama d’aquesta segona temporada –formada per vuit capítols que s’aniran estrenant setmanalment cada dimecres–, arrenca en un moment clau per a les protagonistes. La Nan, després de viure una intensa transformació personal, es converteix en la duquessa de Tintagel, fet que li atorga un rol destacat dins les rígides estructures de l’aristocràcia anglesa. La Conchita, que també ha vist canviat el seu destí, assumeix el títol de Lady Brightlingsea i s’enfronta a les dificultats i privilegis que comporta el nou estatus. La Jinny, en canvi, es troba immersa en una tragèdia: està en cerca i captura, acusada del segrest del seu fill acabat de néixer.
La trama arrenca en un moment crucial per a les protagonistes
A través dels nous episodis, The Buccaneers explora amb més profunditat els dilemes emocionals i morals de les protagonistes, que es veuen obligades a madurar de manera abrupta davant les circumstàncies. L’amor, el desig i la gelosia continuen sent els fils conductors de la història.