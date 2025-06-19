HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Potser tinguis algunes preguntes fonamentals al cap, però necessites un gran cabal de pau interior per poder enfrontar-les. Amb la combinació d'energies astrals d'avui, els planetes potser estan suggerint que retrocedeixis un pas a la vida per recuperar energia. Avui els qui t'envolten potser est
Taure
Si les coses han canviat significativament a la feina, potser aquesta nit portes a casa algunes d'aquestes preguntes sense resoldre. Si aquest és el cas, podria provocar força tensió a la teva vida familiar que afectarà el temps que dediques als teus éssers estimats. La influència planetària és un factor de gran desestabilització. Però tot i així, és un bon moment per trobar la manera de deixar la feina a l'oficina.
Bessons
Amb l'alineació planetària d'avui, potser sentiu que els altres intenten provocar-vos. Et comportes impulsivament i has d'anar amb compte de no explotar davant d'aquestes provocacions. És bon moment per adonar-te que el teu costat "pioner" i innovador també té els seus desavantatges.
Cranc
Avui de debò et trobes al teu element. La configuració celestial actual porta una energia molt més agosarada que abans. Què penses que podria passar avui si actuessis sota aquesta influència? Potser facis coses que mai abans t'havies animat a fer per por allò desconegut. De vegades, prendre riscos porta molt bones recompenses; permet-te una mica d'excentricitat per una vegada a la teva vida.
Lleó
Avui hauràs de fer molt a l'oficina. L'alineació planetària en joc et dóna avui una motivació i energia increïble. Tot i això, has de pensar en fer una mica d'exercici quan les coses es posen tenses. Tot semblarà transcórrer amb tanta pressa que per al final de la tarda només desitjaràs descansar. Però no podràs, has de seguir, tindràs temps de descansar quan la feina estigui acabada.
Verge
És moment de sortir del camí que recorren tots! Si estàs treballant, potser vols canviar algunes coses sobre la teva manera de treballar, o potser vols reorganitzar i canviar les tasques que fan els que t'envolten. Alguna cosa necessita canviar si vols continuar gaudint de la teva feina. Això és el que els planetes estan tractant de dir-te avui. T'estan encoratjant que intentis coses noves i t'obris a tècniques noves que et faran guanyar eficiència.
Balança
Les persones amb el teu signe solar sovint tenen dues cares: una del passat, que els dóna un sentit de seguretat però els fa lamentar l'època daurada que ja no tornarà mai; i una altra del futur, prompta a deixar enrere els lligams del present per il·luminar el camí cap a un món nou. Inclina't cap a la segona i veuràs com les coses van prenent millor forma.
Escorpí
Avui t'esperen trobades inesperades. Les energies en joc potser facin que et trobis amb certes persones que estiguin desitjoses d'ajudar-te a revisar les teves idees sobre la decència i la solidaritat humana. T'ensenyaran una lliçó fonamental: Si et prens certes llibertats amb altres persones, i si de totes maneres t'aprecien sense importar el que facis, aquest és el tipus de persones amb qui pots comptar davant de qualsevol circumstància.
Sagitari
Avui podries sentir atracció a moure't cap a diverses adreces. La teva vida està passant per una profunda transformació i avui podrien passar diverses coses inesperades. Potser rebis oportunitats increïbles que podrien canviar-te la vida del tot; encara que no sembli tan bo a primera vista, potser ho sigui, així que mentre no posis resistència, millor resultarà.
Capricornio
El dia d'avui té moltes sorpreses reservades pel teu generalment signe tranquil. La influència de l'alineació astral potser t'està enviant un missatge molt sorprenent que fins i tot podria xocar amb els teus principis: si sents enuig i sentis ganes de donar un cop de puny, dóna-ho! Els qui t'envolten no només et comprendran, sinó que descobriran en tu una persona més natural. Sorprenent, no és cert?
Aquari
Últimament potser no has pogut descansar gaire ja que hi ha hagut una cosa que t'ha fet canviar coses molt importants a la teva vida. De fet, la configuració astral d'avui indica que, si no fas aquests canvis, podries perdre el sentit de la seguretat. Avui els planetes t'ajudaran que no tinguis por de res. Finalment potser aconsegueixes concebre què tant ha evolucionat la teva vida recentment.
Peixos
L'aire avui està afectat negativament per les influències planetàries. Avui hi haurà molta tensió que no permet que et protegeixis de les petites agressions de cada dia. Avui potser us sentiu extremadament sensible i susceptible. Tens pensat seguir les regles? O te'n sortiràs i manifestaràs el teu enuig davant dels altres? Aquest tipus de dubtes potser resulten una càrrega massa pesada per a tu avui.