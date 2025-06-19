AGENDA
Nit de la candela
LA PROPOSTA DEL DIA
NIT DE LA CANDELA
La seva peculiaritat consisteix en la creació d’un ambient íntim i surrealista a través de milers d’espelmes, que permeten que els espais on es du a terme es converteixin en un lloc màgic, accentuant-ne així l’arquitectura. Hora: de les 21.30 h a 1 h. Poble d’Ordino.
CONFERÈNCIES
SESSIÓ INFORMATIVA DEL BÀTXELOR EN CIÈNCIES DE L’EDUDACIÓ
Sessió informativa en format presencial per fer conèixer el bàtxelor en ciències de l’educació a les persones interessades a cursar-lo. Hora: 19 h. Universitat d’Andorra. Sant Julià de Lòria.
‘ATURAR L’EXPANSIÓ DE LES INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL’
L’objectiu d’aquesta jornada és entendre millor per què estan augmentant les infeccions de transmissió sexual (ITS), conèixer les noves maneres de detectar-les i compartir recursos de prevenció útils tant per a famílies com per a professionals. Hora: 19 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.
‘DEATH CAFÈ’
Parlem de la mort, posem consciència a la vida. Espai promogut i cuidat per Amlangi doula de la mort. Hora: de les 18 h a les 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
FESTIVAL DE FINAL DE CURS. ESCOLA DE MÚSICA
Cloenda del curs de música amb actuacions sorprenents! Hora: 19 h. Encamp.
LLIBRES
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘RÚBEO Y LOS LIBROS DE EDELWEISS’, A CÀRREC DE L’ESCRIPTOR JOAN COMELLA CRUZ
Presentació del llibre de Joan Comella Cruz. Hora: 19 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.