AGENDA
Taller de pintura al natural amb wine painting
LA PROPOSTA DEL DIA
'TALLER DE PINTURA AL NATURAL AMB WINE PAINTING'
Taller especial que combina la pintura al natural amb una tècnica sorprenent: la pintura amb vi. Dirigit per Alicia Luño. Hora: 19.30 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.
CONFERÈNCIES
SESSIÓ INFORMATIVA DEL BÀTXELOR en administració d’empreses
Sessió informativa per donar a conèixer el bàtxelor en administració d’empreses i el diploma professional avançat en comptabilitat i administració. Hora: 19 h. Universitat d’Andorra. Sant Julià de Lòria.
EL TELER DAURAT
Clàudia Cornella, experta en lideratge, serà l’encarregada de tancar la segona temporada d’El Teler Daurat. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
L’ARTISTA FA L’ART... PERÒ QUI FA L’ARTISTA?
La contribució de les noves professions del mercat de l’art dels segles XIX i XX a l’èxit de les avantguardes. Taller amb Charline Bony. Hora: de 18.30 a 19.30 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.
LLETRES
‘UN ANY DE LA NOSTRA VIDA’
Presentació del llibre Un any de la nostra vida, de Xavier Fernández Hermoso. Lectura dramatitzada a càrrec de Pere Tomàs i Elena Santiago. Hora: 19 h. Llibreria La Trenca. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres del segle passat així com d’actuals. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.