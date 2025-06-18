TELEVISIÓ
Reguitzell d’estrenes
La plataforma SkyShowtime es prepara per acollir importants llançaments els mesos vinents, entre els quals els nous spin-offs de ‘Suits’ i ‘The Office’.
SkyShowtime no vol perdre el pols al mercat europeu. Amb la voluntat d’ampliar la base de subscriptors i retenir els actuals clients, la plataforma d’estríming de Comcast i Paramount Global ha anunciat el calendari d’estrenes de cara als pròxims mesos, en quèn s’inclouen retorns tan esperats com Dexter: Resurrección o la segona temporada de Poker Face, així com novetats lligades a franquícies que van triomfar en el passat i que a dia d’avui continuen sent incombustibles.
Com ja s’havia revelat, Dexter: Resurrección, que és una mena de continuació directa de Dexter: New Blood, estarà disponible a partir del 12 de setembre. Per la seva banda, la nova entrega de Poker Face, un dels títols més aclamats de Peacock, arribarà el 17 de juliol, és a dir, dos mesos després del llançament original als Estats Units.
L’ampli ventall de continguts de Comcast aportarà a SkyShowtime altres dos títols molt atractius: The Paper i Suits LA. El primer és l’spin-off de The Office centrat en un diari de províncies en hores baixes. A la seva redacció acudirà l’equip del documental que anys enrere va immortalitzar el dia a dia a Dunder Mifflin. L’estrena de The Paper serà a la tardor, després que arribi el mes de setembre als EUA a través de Peacock.
Al seu torn, Suits LA suposa una expansió de la franquícia Suits: La clave del éxito que, malgrat haver estat cancel·lada després de l’emissió de la primera temporada a NBC, encara tenia pendent el debut europeu, el qual es produirà el 28 d’agost. A més, totes les temporades de The Office i Suits estaran disponibles el 20 de juny i el 17 de juliol, respectivament.
Altres projectes que desembarcaran a SkyShowtime en un futur pròxim són la tercera temporada de Star Trek: Strange New Worlds (4 d’agost) i el nou spin-off de Navy. Investigación criminal, titulat NCIS: Tony & Ziva, que es desplegarà a la tardor.