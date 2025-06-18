HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui la posició dels planetes podria estar indicant-te que prenguis distància de certes coses durant un període breu. A la feina, encara que tots sàpiguen que ets una persona divertida, potser decideixen agredir-te de totes maneres. Lʻaire està carregat dʻelectricitat. Aleshores, si pots sentir la tensió, no dubtis a allunyar-te i anar a un lloc tranquil a relaxar-te. Necessites estalviar tota lenergia que puguis.
Taure
És un bon moment per tenir més disciplina pel que fa a mantenir un sistema de pràctica espiritual o creença religiosa. Descobriràs que aquestes coses que fas només perquè poses el pilot automàtic es manegen millor si prens decisions conscients sobre la realització. L'energia astral d'avui us suggereix que aquest és un punt d'inflexió per decidir com conduir-vos en base a les vostres veritables creences.
Bessons
Descobriràs que avui et caldrà un cert sentit de disciplina en interactuar amb els altres. Assegureu-vos de no deixar-vos portar per no acabar ofenent a algú sense voler. Les persones amb qui interactues avui podrien estar més emocionals que de costum i descobriràs que l'espurna més petita pot provocar un incendi de proporcions.
Cranc
Avui hi ha un sentiment de restricció que està frenant les teves emocions i podria resultar-te difícil connectar-te amb els altres. No obstant això, és probable que els altres se'n vagin als extrems, de manera que vés amb compte de no molestar ningú amb alguna observació una mica desagradable. No t'avergonyeixis dels teus sentiments ni tampoc en siguis víctima.
Lleó
Avui podries dubtar sobre dir tota la veritat. Per alguna raó hi podria haver un bloqueig en la comunicació que estigui encalsant les vies de sortida. Recordeu que l'honestedat és clau i que les persones necessiten conèixer tots els fets per poder prendre la millor decisió possible, per a ells i per al grup. Cal trobar un equilibri millor entre les necessitats emocionals i la planificació pràctica.
Verge
Podràs descobrir que cal posar el fre en certa relació romàntica. Podria ser que estiguis fent sacrificis que no ho hauries de fer. Assegureu-vos de no estar comprometent la vostra autoestima per donar cabuda als desitjos d'un altre. L'aspecte en joc d'avui està agitant les emocions per deixar-les a foc bullent.
Balança
Hi ha un sentit de disciplina renovat en la teva vida laboral que t'està ajudant a tenir més èxit en aquest terreny. D'altra banda, podràs descobrir que estàs restant atenció a altres aspectes de la teva vida, especialment aquells racons més ocults de la teva existència. Potser la teva feina no et conforme plenament i de mica en mica vas deixant parts de tu en el camí. Avalua bé aquest tema.
Escorpí
Avui, el terreny de les relacions és molt competitiu, és probable que el dia d'avui sigui molt emotiu i segurament hi haurà molta tensió al teu món. De sobte sorgeixen temes polítics. En aquest moment podries tenir una lluita de poder amb els teus éssers estimats. Recorda que la vida no és un concurs de popularitat i que allò que fas no és amb la finalitat de reunir vots dels que t'envolten.
Sagitari
La disciplina demostrada darrerament a la teva feina i carrera està començant a cobrar víctimes en el terreny familiar. La configuració astral d'avui està engrandint el desequilibri entre la feina i la vida personal. Assegureu-vos d'ordenar les vostres prioritats de la manera que desitgeu. Demostra afecte pels teus éssers estimats per així comprovar el teu amor incondicional.
Capricornio
Les apassionades emocions actuals et poden estar indicant que certs aspectes de la teva vida requereixen un canvi dràstic. Considera la idea que potser necessites estructurar la manera com et presentes davant del món exterior. Les energies estan creant tensió entre tu i una parella o soci. La relació està desequilibrada. Cal fixar-hi compromisos.
Aquari
Avui és un excel·lent dia per aprofitar la teva creativitat a la feina. Potser experimenteu alguns impulsos instintius que et fan treballar el més ràpid possible per no perdre't el que aquests impulsos poden fer per tu. Hi ha alguna cosa a la teva creativitat actual que t'està indicant una nova classe de personalitat? Això és el que potser l'alineació planetària està tractant de comunicar-te, presta atenció!
Peixos
Avui podries voler arreglar un problema amb algú. De vegades pots comportar-te obstinadament i ser capaç de dir coses feridores. En aquest moment hi podria haver un tema laboral que et preocupa. Podries estar lluitant perquè escoltin la teva opinió sobre alguna cosa important. No t'exaltis, tracta de comunicar-te de manera pacífica ja que el més segur és que els teus comentaris passin desapercebuts.