HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
És possible que avui reapareguin vells costums de la infància que et facin retrocedir d'alguna manera. Mentre el teu cor vol palpitar per sobre dels núvols, hi ha una part de tu que se sent lligada a una situació familiar. L'alineació astral d'avui et fa prendre consciència del pas del temps i la importància de fer les coses ara, mentre la sang corres per les venes.
Taure
Avui podries sentir ànsies per rebre bones notícies. Amb la configuració astral d'avui, podries examinar-ho tot, des del teu pressupost fins al teu closet. Podràs sentir una mica d'impaciència o insatisfacció. Tracta de canalitzar la frustració cap a una direcció més positiva. Si no t'agrada la manera com està anant alguna cosa, canvia-ho!
Bessons
Avui et podries preguntar si els qui t'envolten estan dient la veritat. L'alineació celestial indica que podries estar inusualment sensible a les energies en curs. Sents molt interès a saber què passa per sota la superfície. Probablement prestis molta atenció al to de veu de les persones. No està malament ser tenir escepticisme o precaució.
Cranc
L'aspecte d'avui podria crear alguns intercanvis verbals intensos. A la feina, els teus col·legues podrien expressar certes fortes opinions. Podria resultar-te fàcil prendre partit. Seria molt millor que et fessis de banda i esperis a veure com transcorren els esdeveniments. Observa les diferents personalitats en joc.
Lleó
Avui podries sentir que hi ha una cosa que et limita. Podries adonar-te que necessites tenir més cura del teu pressupost. Potser hauries de tallar certes despeses habituals durant un temps. O potser sentis que la feina t'avorreix una mica. Però encara no canviïs de feina! Si bé en aquest moment pot ser que sentis massa restricció, l'aspecte en joc podria estar exagerant aquestes emocions.
Verge
Avui el tema de l'organització et podria obsessionar. Sempre t'agrada que tot estigui al seu lloc, i avui et podries dedicar a acomodar coses. Podries estar d'ànim per organitzar els fitxers. O podries ordenar els comptes. Amb l'aspecte en joc d'avui, us sentireu feliços si feu un inventari de les despeses i els estalvis. Sempre tens més confiança després d'haver-ho analitzat tot. Fes-ho avui!
Balança
L'energia d'avui et podria fer sentir una mica mareig i podria crear alguns alts i baixos emocionals. Estaràs feliç i al minut següent podries sentir-te malament. Tracta de ser pacient amb aquests vaivens anímics. Divideix la feina del dia en parts per poder prendre descansos intermedis. Mima't escoltant música agradable a l'oficina o sortint a caminar durant el dinar.
Escorpí
Avui et podria resultar més difícil portar-te bé amb les persones. En general ets molt amigable i saps com relacionar-te amb diferents tipus de persones. Però en aquest moment aquest sentit natural per manejar-te podria estar una mica apagat. Avui podríeu sentir sentiments d'impaciència. Podries sentir-te malament si les coses no surten com a tu t'agraden.
Sagitari
Avui podries actuar seductorament. La influència de l'alineació celestial et podria fer sentir una mica d'atreviment. Potser t'atregui algú de l'oficina. Avui podria ser divertit intentar cridar latenció. Convida-li en menjar o almenys a prendre un cafè. Si resultes tenir el mateix encant de sempre, no serà difícil que es fixi en tu. Avui gaudeix de la cacera.
Capricornio
Avui, podries necessitar enfocar-te a la confiança. Podria haver-hi algú a la teva vida que no t'ha explicat tot sobre la seva situació personal. Podeu tenir les vostres raons per desar-vos informació. Abans de treure conclusions, intenta esbrinar la seva versió de la història. Si és algú que estimes, aquesta podria ser una prova de la teva confiança.
Aquari
Semblaria que un amant, soci o parella t'està frenant d'alguna manera. Podria haver-hi un sentiment de restricció a la teva vida que no et permet ser la persona que realment desitges. Avui el teu cor està obert de manera que podràs descobrir que aquests temes són més presents a la teva ment que de costum. L'aspecte en joc d'avui posa èmfasi en les limitacions.
Peixos
Avui vés amb compte de no entrar en una voràgine de malbaratament i capricis. Les compres impulsives poden deixar-te el calaix ple de coses inútils que només faran crear-te més muntanyes d'objectes sense valor. Pren-te el temps per planificar el teu pressupost i estudia quin tant marge tens per a despeses supèrflues abans de sortir a gastar els teus diners. Posa't certes limitacions.