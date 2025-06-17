AGENDA
'Intel·ligència artificial aplicada: històries de casos reals'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA: HISTÒRIES DE CASOS REALS’
Conferència sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial en casos reals. Amb Meritxell Perelló - Amb tu. Hora 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
SESSIÓ INFORMATIVA DEL BÀTXELOR EN INFORMÀTICA
Sessió informativa en format presencial per donar a conèixer el bàtxelor en informàtica a les persones interessades a cursar-lo. Hora: 19 h. Universitat d’Andorra. Sant Julià de Lòria.
‘50 ANYS DE L’ARXIU NACIONAL. REPTES DE FUTUR’
Parlaran sobre el futur de l’arxivística i els reptes als quals s’enfronten els arxius per adaptar-se a les necessitats actuals. Hora: de 9 a 15 h. Antic edifici de Ràdio Andorra. Encamp.
‘EINES PER GESTIONAR L’ESTRÈS’
Aprèn a gestionar l’estrès a través de tècniques de sofrologia i coaching. Amb Alexandra. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TEATRE
REPRESENTACIÓ DE FINAL DE CURS
Cloenda del curs de teatre amb representacions soprenents. Hora: 20 h. Encamp.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per una bona causa: contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.