TELEVISIÓ
Amb segell propi
filmin estrena ‘Blossoms Shanghai’, la primer sèrie del prestigiós cineasta Wong Kar-wai. Ambientada als anys noranta, relata l’ascens d’un misteriós empresari.
Blossoms Shanghai, la primera sèrie dirigida pel reconegut cineasta hongkonguès Wong Kar-wai, arriba avui al catàleg de Filmin, que n’estrena els primers episodis. La sèrie, aclamada per la crítica internacional, trasllada a la petita pantalla l’estètica hipnòtica i la nostàlgia romàntica que han convertit el realitzador en una figura de culte del cinema contemporani. Amb un total de 30 capítols, la plataforma distribuirà la primera meitat en tres blocs de cinc episodis, el 17 i 24 de juny i l’1 de juliol. La segona part s’espera per a l’hivern.
La plataforma llança ara els 15 primers capítols, i la resta, a l’hivern
Ambientada a la Shanghai dels anys noranta, Blossoms Shanghai retrata l’ascens d’Ah Bao, un home ambiciós que emergeix de la pobresa i es converteix en un dels empresaris més influents d’una ciutat en plena eufòria econòmica. El personatge, interpretat per l’actor Hu Ge, ha estat comparat amb el Gran Gatsby: sofisticat, enigmàtic i amb un passat marcat per la pèrdua i la resiliència. La història, inspirada en la novel·la homònima de Jin Yucheng, reflecteix els somnis, les decepcions i les transformacions d’una generació atrapada entre la tradició i la modernitat.
la producció es va estrenar l’any 2023 al servei d’estríming xinès tencent video
La sèrie es va estrenar originalment a la plataforma xinesa Tencent Video a final del 2023 i és fruit d’una dècada de treball per part de Wong Kar-wai, que en va supervisar personalment el rodatge durant tres anys. Amb la seva habitual sensibilitat per la composició visual, el color, l’ambientació i la música, el prestigiós director construeix una Shanghai poètica i melancòlica, amb una narrativa que juga amb el temps, els records i els silencis. Lluny del ritme frenètic de moltes sèries contemporànies, Blossoms Shanghai aposta per una immersió pausada i elegant en les emocions i la memòria, fidel al segell distintiu de l’autor de In the Mood for Love.