AGENDA
LLIBRES
‘TOLLS’
Presentació de la novel·la Tolls de Nil Forcada, Premi Fiter i Rossell 2024. La desaparició d’una adolescent desencadena una sèrie d’assassinats, revelacions i enganys al bell mig d’Andorra. Hora: 19 h. Ministeri de Cultura. Encamp.
CONFERÈNCIES
SESSIÓ INFORMATIVA DEL BÀTXELOR EN INFORMÀTICA
Sessió informativa en format presencial per donar a conèixer el bàtxelor en Informàtica a les persones interessades a cursar-lo. Hora: 19 h. Universitat d’Andorra. Sant Julià de Lòria.
LA CLAU DE LA LLIBERTAT EMOCIONAL
Xerrada amb Guen Kelsang Lochani sobre com alliberar-se emocionalment. Hora: 20.15 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per una bona causa: contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra - Museu de la Bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘BESTIARI’
Últim dia per veure l’exposició dels nens dels tallers de plàstica de l’Escola d’Art del comú d’Andorra la Vella Bestiari, els treballs que han realitzat durant el curs. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.