TELEVISIÓ
Confiança a mitges
HBO no acaba de veure clar l’impacte que pugui tenir el nou spin-off de ‘The Big Bang Theory’ i limita a deu el nombre de capítols de la primera temporada.
Chuck Lorre, creador de The Big Bang Theory, està a punt d’estrenar la que és la sèrie més ambiciosa, agosarada i diferent del seu reeixit univers de comèdia, amb el personatge de l’Stuart (Kevin Sussman) com a protagonista i la seva botiga de còmics com a escenari principal. Tot i l’èxit d’altres spin-offs com El joven Sheldon i El primer matrimonio de Georgie & Mandy, HBO sembla no confiar gaire en aquesta nova ficció i n’ha limitat els episodis. Al darrere sembla que hi ha un culpable clar.
En unes declaracions recents, Chuck Lorre va confirmar que aquest spin-off, batejat com Stuart Fails To Save The Universe, l’ha tret de la seva “zona de confort” per les elevades càrregues de CGI (imatges generades per ordinador) que conté. Després del comentari, es van encendre totes les alarmes entre els fans, i és que sembla que es tracta d’una mena de “seqüela” de The Big Bang Theory on s’aprofundirà en aquella ciència-ficció i fantasia amb què tant somien els integrants i habituals de la botiga de l’Stuart.
Tenint en compte que és la sèrie més arriscada de la franquícia, HBO ha limitat la durada de la primera temporada donant llum verda només a deu episodis. Generalment, les sèries de The Big Bang Theory poden tenir fins a vint episodis per temporada, de manera que ens trobem davant del títol més curt. Això no vol dir que la ficció no pugui renovar-se amb més capítols properament, però el primer tast s’ha reduït per veure com el rep el públic.
“Hi ha molt de CGI i molts detalls tècnics especials. En la meva carrera, gairebé tota la producció era dues persones assegudes en un sofà, prenent cafè! Això és diferent. Es tracta d’intentar incorporar una mica d’aquest món de fantasia a una comèdia”, va dir el creatiu. “I estic completament fora del meu element, que és justament el que volia, el que esperava fer: alguna cosa amb la qual no tenia experiència”, va afegir.