HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui podries decidir aclarir certes coses amb algú. Potser han sorgit tensions amb un amic o company de feina. Podries sentir inhibició de compartir els teus pensaments, però no t'ho guardis tot. Si continues acumulant sentiments, el dia que esclatis les coses podrien sortir de la llera.
Taure
Potser estàs travessant inconvenients que requereixen que prenguis inspiracions llargues i profundes. És probable que trobis formes d'ignorar els problemes a casa passant més temps a l'oficina. També hi ha problemes a l'oficina que podrien ser més complicats que els de casa teva. Aquesta situació us deixa molt poques opcions.
Bessons
Potser no et resulti fàcil decidir opcions o incorporar coses diferents de la teva vida. Podries estar cansant-te de la mateixa vella rutina. Fes una cosa que et torni el somriure. La veritat és que de vegades sents absolut avorriment. Estàs acumulant sentiments de frustració que treuen el cap en diferents aspectes de la teva vida, produint emocions fortes i gran confusió entre les persones que t'envolten.
Cranc
L'alineació celestial d'avui us demana que no actuïs tan estrictament cap a tu. Pots veure't de maneres molt diferents gràcies a les formes diferents en què et miren persones diferents. Íntimament, és probable que sentis una profunda solitud, si bé admetre-ho pot resultar difícil ja que sempre t'envoltes de molta gent.
Lleó
La teva carrera i situació al món estan canviant lentament. Quan una cosa arriba al final, s'obren més oportunitats. Fes el que vols fer. Ves després dels teus somnis. No hi ha res que t'aturi, tret de la teva pròpia imaginació i autoconfiança. Arrisca't i descobriràs el que estimes. I no només això: trobaràs una manera de mantenir-te mentre ho fas.
Verge
Cicles importants estan a punt de culminar i podries dubtar a acceptar-ho perquè t'atemoreix no saber quin serà el pas següent. Podries seguir pendent d'un vell hàbit o comportament només perquè desconeixes si hi ha una altra manera de fer les coses. Tot i això, interiorment, sents que no està bé. És important que uns els caps solts.
Balança
Podries sentir que acabes de passar per un renaixement de proporcions. Estàs tractant de veure quin serà el teu següent pas a la vida. Potser s'acaba de tancar un cicle important i ara estàs buscant el camí en territori desconegut. Et sents en foscor total i has de confiar en la resta dels sentits per arribar a un lloc il·luminat. No t'espantis, recorda que tot sortirà bé.
Escorpí
Les vostres idees sobre l'espiritualitat, l'educació i l'aprenentatge superior es van transformant lentament. Tens una idea més acurada del món que abans. És probable que els esdeveniments que sorgeixin confirmin les coses en què has estat pensant.
Sagitari
Deixa de pensar que l'amor i el romanç són coses difícils que sempre et trenquen el cor i ho ofeguen en pena. No permetis que t'espantin i et facin fugir. El que necessites és divertir-te amb l'amor en comptes de pensar-ho com un tema dolorosament seriós. T'has d'adonar que és possible gaudir-lo amb entusiasme. No t'atemoreixis.
Capricornio
Estàs travessant una transformació per la qual et concentres més en les teves idees sobre les inversions, els diners dels altres i els recursos que comparteixes amb altres persones. Potser aquest aspecte de la teva vida pateix un canvi gradual. És probable que els esdeveniments del dia facin més llum sobre aquests temes.
Aquari
Avui podria resultar-te tot un desafiament concentrar-te a la feina. Donat l'aspecte en joc, podries distreure't amb facilitat. Tracta de prendre descansos freqüents per aclarir la ment. No t'estanquis en activitats socials com conversar o xatejar amb els teus amics. La disciplina podria resultar-te una mica difícil, però intenta-ho. Estén els terminis si pots i fixa't un pla realista.
Peixos
Podries decidir organitzar-te millor. L'alineació astral d'avui us està encoratjant a posar les coses en ordre. Podries desitjar acomodar els fitxers i retolar-los amb compte. O podries treballar a equilibrar els teus comptes. La teva ment estarà molt concentrada calculant números o fent el seguiment de les teves inversions. Et farà bé verificar aquests petits detalls.