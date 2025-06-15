AGENDA
ESPORTS
ANDBIKE LA MASSANA 2025
Rutes ciclistes per a tots els nivells, des de principiants fins a experts, perquè tothom pugui gaudir del paisatge i el repte. S’instal·larà un village per als ciclistes, amb serveis de manteniment, punts de gastronomia i zones de descans. Hora: de 10 a 18 h. Parc Prat Gran. La Massana.
ONLY WARRIORS COMMENCAL
L’estació massanenca acull la primera edició de l’Only Warriors Commencal, una nova competició de descens que inaugura la temporada del Bike Park. Hora de 9 a 18 h. Sector Pal / Grandvalira Resort. La Massana.
INTERNACIONAL PITCH & PUTT
Torna una de les cites més esperades del calendari de pitch & putt! Amb 2.770 € en premis, el torneig Andbank Pairs arriba a la 7a edició amb noves emocions i gran ambient. Xixerella Park. La Massana.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de finals dels anys 80 del segle passat, així com d’actuals.
Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres de Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘BESTIARI’
Com cada d’any, els nens i nenes dels tallers de plàstica de l’Escola d’Art del comú d’Andorra la Vella presenten Bestiari, els treballs que han realitzat durant el curs 2024-2025. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.