TELEVISIÓ
Noves incorporacions
La sèrie de ‘Harry Potter’ d’HBO fitxa Lox Pratt, Johnny Flynn o Bel Powley, entre d’altres, per interpretar els Malfoy, els Dursley i més rols emblemàtics.
La sèrie basada en els llibres de Harry Potter que prepara HBO ha afegit nous actors al repartiment per interpretar els Malfoy i els Dursley, segons ha anunciat la plataforma.
Així, Lox Pratt heretarà el paper de Draco Malfoy, que a la saga cinematogràfica interpretava Tom Felton. Pratt tornarà a interpretar el personatge que el va fer famós a Broadway.
Per la seva banda, Johnny Flynn donarà vida al pare de Draco, Lucius Malfoy, un paper que Jason Isaacs va interpretar en sis de les vuit pel·lícules que es van fer del mag creat per J. K. Rowling.
A la sèrie, els pares Dursley seran Bel Powley (Petunia) i Daniel Rigby (Vernon), mentre que Katherine Parkinson farà de Molly Weasley, el personatge que al cinema va interpretar Julie Walters. Bertie Carvel serà Cornelius Fudge; Leo Earley interpretarà Seamus Finnigan; Alessia Leoni, Parvati Patil; i Sienna Moosah, Lavender Brown.
HBO va donar a conèixer recentment el trio protagonista de la sèrie, que seran Dominic McLaughlin com a Harry Potter, Arabella Stanton com a Hermione Granger i Alastair Stout com a Ron Weasley. Papers que van fer famosos Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint. A l’abril ja s’havien anunciat els primers actors del repartiment de la sèrie, entre els quals hi havia John Lithgow (Albus Dumbledore). Paapa Essiedu serà Severus Snape (Alan Rickman a la saga cinematogràfica), Janet McTeer la professora Minerva McGonagall i Nick Frost, l’entranyable Rubeus Hagrid.
La sèrie, el rodatge de la qual està previst que comenci a l’estiu, promet ser “una adaptació fidel” dels llibres de Harry Potter, amb Rowling com a productora executiva. Cada temporada es basarà en una entrega de la saga.