HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Les teves esperances i somnis estan canviant, i com a resultat, el cercle d'amics està canviant amb tu. La configuració celestial d'avui indica que pots sentir motivació en resposta a aquests canvis a la teva vida, però no ho prenguis com a signe d'estar fent alguna cosa malament: simplement estàs fent alguna cosa diferent.
Taure
Podries veure't al mig de moltes persones. Potser vas a un seminari o conferència de professionals. O podries assistir a diverses reunions de negocis. Fins i tot podrien convidar-te a una festa a la nit. Amb l´alineació astral d´avui, la socialització serà el tema central del dia.
Bessons
Donat l'aspecte en joc d'avui, podríeu gaudir d'una cerca espiritual. Podries dedicar una mica de temps a resar o meditar. O podries tenir una bonica conversa amb algú sobre temes religiosos. Potser parles amb un astròleg o conseller espiritual. T'interessarà destravar alguns dels misteris de la vida.
Cranc
Avui podries tenir desitjos de trobar-te amb els teus amics. L'aspecte en joc està agitant aquests sentiments de germanor. Desitjaràs conversar sobre temes com ara negocis, esports i arranjaments de la llar. Et sentiràs bé compartint bromes amb ells. Fins i tot podrien decidir encarar un projecte personal en conjunt, brindant-se ajuda mútua.
Lleó
Avui et resultarà fàcil captivar els altres. Si hi ha algú que has desitjat impactar, aquest és el moment perfecte per fer-ho. Podries desitjar proposar una trobada romàntica a aquesta persona especial. O podries organitzar un esmorzar en un restaurant divertit. Et divertiràs conversant i seduint.
Verge
Avui és un bon dia per ampliar la teva xarxa professional. Podries trucar a antics clients a la recerca de nous projectes comercials. Potser us serà útil conversar amb gent que va quedar impressionada per la teva feina en el passat. Aquests col·legues et podrien proporcionar noms i números telefònics útils.
Balança
No intentis fer massa coses alhora. L'aspecte en joc d'avui et podria fer pensar que tens una energia il·limitada. Però si omples el dia de compromisos, podries sentir excessiu cansament a la meitat de la tarda. Tracta de programar descansos freqüents al llarg del dia.
Escorpí
Amb l'aspecte en joc d'avui pots formar part d'un grup social nou. Potser us heu inscrit en un curs o taller. Podries fer molt bons amics entre els teus companys. O potser esteu coneixent gent nova a través d'un projecte laboral. Podries sentir fascinació amb gent que té actituds, orígens, o creences religioses diferents de les teves.
Sagitari
Avui podries reunir-te amb familiars llunyans. Potser celebris un aniversari, casament, aniversari o baptisme juntament amb ells. Gaudiràs de trobar-te amb éssers estimats que fa temps no ho veus. Si vius lluny de la teva família, podries gaudir trucant-los per telèfon i conversant amb ells. Avui esforça't per recuperar el contacte amb els membres de la tribu.
Capricornio
Donada l'alineació astral d'avui, et podries trobar actuant per als altres. Amb el teu sentit natural de l'humor, avui podries sentir inspiració a compartir petites bromes o explicar anècdotes divertides. Podries convertir-te al centre de l'espectacle en una reunió de negocis o una festa a la sortida de l'oficina.
Aquari
Tot el teu esquema de valors travessa una transformació global. Estàs mirant el món des d'una òptica completament nova i reavaluant les coses que són més importants per a tu. El més difícil d'aquesta transformació és abandonar els hàbits llargament arrelats a la teva rutina diària.
Peixos
Podries sentir que ningú al teu voltant desitja escoltar el que tens per dir, però de totes maneres ho hauries d'expressar i que tothom sàpiga com et sents. El més probable és que ningú et pregunti què està malament, especialment si segueixes mostrant un somriure. Gràcies a l'alineació celestial d'avui, esteu ajuntant pressió ia punt d'esclatar.