Més ‘Stranger Things’
Netflix dona continuïtat a la saga de misteri amb una sèrie animada. La producció, que s’estrenarà l’any vinent, s’inspira en l’estètica dels dibuixos dels vuitanta.
L’univers de Stranger Things continua expandint-se. Netflix va confirmar ahir la producció d’una nova sèrie animada titulada Stranger Things: Tales From ‘85, que aprofundirà en el món sobrenatural de Hawkins, aquesta vegada amb un format i un to inspirats en els dibuixos animats dels anys vuitanta.
Anunciada oficialment en el marc del Festival internacional d’animació d’Annecy, la nova sèrie estarà ambientada durant l’hivern del 1985, entre la segona i la tercera temporada de la ficció original. Segons ha transcendit, la història seguirà els personatges habituals de Stranger Things, que hauran de fer front a una nova amenaça paranormal i desentranyar un misteri que plana sobre la ciutat. A més de retrobar monstres i elements familiars, es preveu la incorporació de noves criatures i personatges inèdits.
El projecte està liderat per Eric Robles, creador de Fanboy and Chum Chum, que actuarà com a showrunner, i compta amb la producció executiva dels germans Duffer, creadors de la sèrie matriu, a través de la seva productora Upside Down Pictures. També hi participen Shawn Levy i Dan Cohen, de 21 Laps Entertainment, que ja han estat implicats en les temporades anteriors.
Pel que fa a l’estètica, Tales From ‘85 s’inspirarà en els clàssics animats de dissabte al matí dels anys vuitanta, amb una combinació d’animació 2D i 3D. L’objectiu, segons l’equip creatiu, és captar l’esperit retro de l’època amb una mirada fresca que pugui atraure tant els fans de sempre com el públic més jove.
De moment, Netflix no ha fet pública cap data oficial d’estrena, però es preveu que la sèrie arribi a la plataforma el 2026, després de la cinquena i última temporada de Stranger Things en acció real. Amb aquesta nova aposta animada, la plataforma vol mantenir viva la flama d’una de les seves franquícies amb més èxit i alhora explorar nous formats creatius.