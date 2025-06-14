AGENDA
Curs de lideratge i salut
CURSOS I TALLERS
NIT DE LLUNA PLENA AMB ASTROLOGIA I MEDITACIÓ
Harmonitza amb l’energia cíclica de la vida i connecta amb els cicles interiors (per a dones). Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CURS DE LIDERATGE I SALUT
Proposta vivencial que parteix d’una visió integradora de la salut. Amb Júlia Calabuig i la doctora Maria Pérei. Hora: de 10 a 18 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
‘RECICLA’T’
Amb aquest taller aprendràs a convertir una samarreta que ja no utilitzes en una bossa de tela reutilitzable perfecta per fer les compres o guardar-hi el que més t’agradi! Hora: 16 h. Biblioteca comunal. El Pas de la Casa.
DISSENYA LA TEVA ESPELMA AL THYSSEN
Vine a dissenyar la teva espelma al Museu Carmen Thyssen Andorra. Podràs fer un disseny divertit i personalitzat per il·luminar el teu espai preferit!. Hora: 11.30, 12.30, 16 i 17 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
CONCERT DE PRIMAVERA DE LES CORALS
Les corals Sant Antoni de la Massana, Sant Miquel d’Encamp i Corazonistas de Barcelona oferiran un concert comú. Hora: 20.45 h. Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria. La Massana.
TEATRE I DANSA
ESSENCIAL ESCSTATIC DAYFEST
T’invitem a submergir-te en una experiència única que celebra la profunditat de l’essència. Hora: 10 h. Borda Refugi Cortals de Sispony. La Massana.
ACTIVITATS INFANTILS
‘MUNTANYES DE FANG’
Experiències artístiques per a nadons d’un a tres anys, acompanyats de les famílies. Hora: 10.30 h. Escola d’Art. Sant Julià de Lòria.
FESTIVALS
DANSA ESPANYOLA
Festival de fi de curs de dansa espanyola amb actuacions sorprenents. Hora: 17 h. Encamp.