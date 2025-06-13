HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Atesa l'alineació astral d'avui, podríeu rebre quantitats d'invitacions socials. Els amics cercaran la teva companyia. Podries tenir notícies d'un vell company d'estudis que es vol reunir amb tu. O potser algun antic amor us convida a sopar. Fins i tot els teus veïns podrien fer una festa i convidar-te a unir-te a un divertit grup.
Taure
Pren un rol més actiu a millorar la teva salut general. Potser et consideris víctima de certes coses i càrregues genètiques que et fan actuar de tal manera. Tingues present que tu ets qui governa el teu propi cos i qui crea el teu propi destí. Recorda que literalment ets el que menges. El teu cos necessita nutrients i vitamines per romandre saludable i feliç.
Bessons
Alinea't amb amics propers i persones que consideres aliats a la teva recerca de l'èxit. Sigues lliure d'afrontar les teves emocions i admetre els teus fracassos. Admetent les teves debilitats, estaràs afegint coratge a tota la teva persona. Les energies astrals d'avui t'estan demanant que et facis càrrec de les teves emocions en comptes de ser-ne la víctima.
Cranc
Com més surtis i diguis exactament el que necessites, més probable serà que simplement se't concedeixi el que vulguis a la safata de plata. Recorda que les recompenses vénen de totes maneres i mides. La prosperitat t'arribarà si més no l'esperes. El que has de fer ara és continuar aguantant i apostant cap als teus objectius.
Lleó
Pren un rol més actiu en iniciar romanç a la teva vida. No esperis que aquest tipus denergia simplement vingui a tu tot el temps. Necessites prendre decisions pel que fa a buscar-lo per tu mateix oa tu mateix. Una naturalesa sensible combinada amb execucions agressives pot ser la combinació exacta denergia per produir una impressió poderosa en lobjecte de la teva fantasia.
Verge
Les societats amb altres persones seran un tema central avui per a tu. Potser hi ha una petita batalla o almenys un lleuger desacord amb el teu soci. Tracta d'aclarir les coses entre tots dos. A causa de l'alineació dels planetes, les teves emocions estan molt sensibles en aquesta àrea de la teva vida. Avui descobriràs que la manera de guanyar la batalla és un enfocament agressiu basat en un raonament assenyat.
Balança
Pren una decisió sobre una gran transformació que la teva vida necessita en aquest moment. Podria ser que temes recents sobre sexe, mort i regeneració estiguin rondant la teva ment i demanant-te respostes. No us alarmeu amb les coses que apareguin.
Escorpí
Avui t'has de posar en acció a casa teva. Podria ser que hi hagi un conflicte que requereixi la teva atenció immediata. Les coses estan cremant. T'estan sorgint emocions i sentiments que us sorprendran per la seva existència. La configuració celestial d'avui afegeix molta energia emocional a la baralla. Tracta de mantenir-te la major calma possible!
Sagitari
Les coses se't poden estar escapant de les mans i semblés que no en tens cap tipus de control. La veritat és que tens molt més control sobre les coses del que creus. No deixis que altres prenguin les regnes quan tens seguretat que pots fer una feina millor que ells al volant. El 99% de fer una feina és simplement tenir la seguretat que ho pots fer.
Capricornio
Com més agressivitat tinguis amb les teves paraules avui, millors resultats obtindràs. És possible que s'estigui generant hostilitat entre tu i un germà durant aquest temps. Hauràs de considerar prendre una decisió seriosa en aquesta àrea de la teva vida. La combinació d'energies del dia està proporcionant molt poder a les emocions de les persones i et demana que prenguis una postura.
Aquari
Amb l'aspecte en joc d'avui, podries estar concentrant-te a fer una bona impressió. Potser has d'assistir a una reunió de negocis important. Podries estar-te preocupant per presentar una actitud confiada. O potser vols començar una relació amb algú que acabes de conèixer. Podries sentir nervis mentre et prepares per sortir amb ell o ella.
Peixos
Amb la configuració celestial d'avui, tindreu entusiasme cap a un projecte personal. Potser estàs tractant daconseguir alguna cosa a casa teva. Podries estar planejant alguna remodelació o redecoració. Avui se t'acudiran idees meravelloses, així que intenta capturar-les mentre estiguin fluint. No deixis que se t'escapi aquesta inspiració!