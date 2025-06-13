TELEVISIÓ
Disney compra Hulu
La companyia pagarà 438,7 milions de dòlars addicionals a NBC Universal Television per quedar-se amb la part de la plataforma que encara no controlava.
The Walt Disney Company pagarà 438,7 milions de dòlars addicionals (uns 384 milions d’euros) a NBC Universal Television (NBCU) per quedar-se amb la part d’Hulu que encara no controlava. Amb aquest moviment, que s’hauria de tancar com a màxim el 24 de juliol, Disney passarà a tenir el 100% de la plataforma d’estríming.
L’afer es remunta al novembre del 2023, quan NBCU, aprofitant un acord anterior, va demanar a Disney que li comprés el 33% d’Hulu que encara tenia. Segons aquell acord, el valor mínim que s’havia de reconèixer a la plataforma era de 27.500 milions de dòlars (24.082 milions d’euros). Així doncs, al desembre, Disney ja va fer un primer pagament de 8.600 milions de dòlars (7.531 milions d’euros).
Ara bé, durant el procés per valorar realment quant valia Hulu, els dos taxadors –el de Disney i el de NBCU– van arribar a conclusions molt diferents: Disney ho valorava per sota d’aquest mínim, mentre que NBCU ho valorava molt per sobre.
Per resoldre-ho, es va recórrer a un tercer taxador. El resultat final s’ha conegut aquesta setmana. Si aquest tercer informe hagués valorat Hulu igual o per sota del mínim acordat, Disney no hauria hagut de pagar res més. Però com que la seva valoració ha quedat entre els dos extrems, finalment Disney haurà de pagar aquests 439 milions de dòlars de més.
“Ens satisfà que aquest tema s’hagi resolt definitivament”, ha dit Robert A. Iger, conseller delegat de The Walt Disney Company. Segons ell, tenir el control total d’Hulu facilitarà una integració més fluida del seu contingut amb Disney+ i també, en un futur immediat, amb el nou servei de transmissió directa al consumidor d’ESPN, el grup de canals esportius.