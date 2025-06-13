AGENDA
CONFERÈNCIES
CICLE MATERNITAT I EMOCIONS: DE LA PANXA AL COR
La parella en la maternitat: claus per comunicar-nos. Amb Cristina Ruipérez, psicòloga perinatal. Hora: 10.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
COR DE CAMBRA VALLS D’ANDORRA
El cor interpretarà obres del compositor noruec Ola Gjeilo: Sunrise Mass, The Rose, Tundra, Ecce Novum, Lux Beata Trinita... Estarà acompanyat per l’orquestra de l’Arieja de Marie Cantagrill. Hora: 20 h. Santurari Nostra Senyora de Meritxell. Canillo.
CURSOS I TALLERS
NIT DE LLUNA PLENA AMB ASTROLOGIA I MEDITACIÓ
Harmonitza amb l’energia cíclica de la vida i connecta amb els cicles interiors. (Per a dones). Hora: 20 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres de Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘BESTIARI’
Com cada d’any, els nens i nenes dels tallers de plàstica de l’Escola d’art del comú d’Andorra la Vella presenten Bestiari, els treballs que han realitzat durant el curs 2024-2025. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.