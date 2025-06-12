HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Et sentiràs al cim del món, i en realitat, hi ha molt poc que no puguis aconseguir avui mentre mantinguis la teva concentració en allò que veritablement vols. Descobriràs que hi ha molta resistència i poder en les teves emocions avui que t'ajuden a guanyar seguretat respecte a qui ets interiorment.
Taure
Gràcies a la influència planetària d'avui, tindreu increïbles moments de sort. Si us agraden els jocs d'atzar, aquest podria ser el moment perfecte per comprar una butlleta de loteria. O si estàs intentant començar el teu propi negoci, avui descobriràs informació útil que et donarà un avantatge especial.
Bessons
Avui potser has de postergar aquestes metes ambicioses. Els planetes i la seva poderosa influència podrien generar demores. Si estàs intentant vendre a algú una idea, o demanar al teu cap una promoció, aquesta setmana probablement no sigui el millor moment per fer-ho! En canvi, intenta reunir la teva energia i pensaments.
Cranc
Avui tindràs inspiració per realitzar plans audaços a la teva vida. Potser t'has cansat de la feina. O potser la teva relació sentimental ja no resulta satisfactòria. Podria ser el moment de fer canvis dràstics. L'alineació planetària d'avui us encoratja a considerar com voleu fer això. Pensa en els canvis que necessites fer per perllongar la teva felicitat.
Lleó
Avui tindreu moments intrigants d'intuïció psíquica. La influència astral del dia està despertant vibracions còsmiques. Potser sincronitzis amb el que algú està pensant, entrant a la seva ona mental. Et sorprendrà la sincronització que tindràs amb aquesta persona. Recorda que sempre has tingut l'habilitat de fer servir la teva intuïció, el que passa és que no sempre hi confies.
Verge
En aquest moment et trobes empenyent en direcció a les teves metes. Estàs reunint molta força i determinació. Potser estàs intentant aconseguir una cosa difícil, com tenir dues feines diferents. O potser tinguis problemes a casa que estàs tractant de resoldre. Amb laspecte en joc avui, la clau és la persistència. No et rendeixis fins haver aconseguit el que vols.
Balança
En aquest moment vols descansar i relaxar-te. La influència de l'alineació celestial et farà sentir una mica de cansament. Tracta de crear temps privat per a tu si pots. Podries necessitar "desintoxicar-te" de l'estrès dels dies passats. Gaudiràs de llegir un bon llibre o fer una migdiada.
Escorpí
La combinació d‟influències de la configuració planetària d‟avui podria despertar emocions conflictives. D'una banda, tindràs moltes coses i projectes que t'agradaria acabar avui. De l'altra, una part de tu només vol ficar-se al llit i dormir una llarga migdiada. Els teus nivells denergia estaran tremendament fluctuants avui.
Sagitari
Avui sentiràs entusiasme pel que fa a un projecte personal. La combinació de les energies celestials en joc t'inspira a treballar en alguna cosa teva. Potser es tracta d'un projecte de fusteria on vulguis treballar. O podries decidir reparar alguna cosa com el teu cotxe o algun electrodomèstic de la llar.
Capricornio
És un bon dia per treballar a millorar la teva aparença física. La configuració celestial us omplirà d'energia activa. Potser no vols córrer una marató, però podries decidir pujar peses. O potser gaudiu una llarga caminada al parc. Passar més temps en un entorn natural preciós t'inspirarà a sentir-te més optimista sobre la vida.
Aquari
Avui sentiràs desitjos de fer bogeries! La posició dels planetes podria despertar la necessitat d'atenció i diversió. Potser et reuneixes amb amics i surtin a divertir-se. Voldràs conèixer un nou club o anar a un concert musical de moda. És molt probable que no vulguis quedar-te a casa avui. Planeja una vetllada especial per a tu..
Peixos
Avui us cridaran l'atenció persones de descendència estrangera. Potser sentis de sobte atracció cap a altres països o altres cultures. Explora aquest pensament i veurem on et porta. Almenys aquesta nit, gaudeix d'un sopar casolà d'una altra part del planeta. La configuració astral d'avui t'està demanant que cerquis nous horitzons a la teva vida i aprenguis interessants lliçons.