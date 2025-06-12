AGENDA
L'art fet joia
CONFERÈNCIES
‘50 ANYS DE L’ARXIU NACIONAL D’ANDORRA’
La conferenciant, Lídia Arbués i Guirao, cap de l’àrea d’Arxius i Gestió de Documents del Govern d’Andorra, exposarà la trajectòria de l’Arxiu Nacional en el seu mig segle d’existència. Hora: 19.30 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.
TEATRE I DANSA
‘MOMO’
Espectacle de teles acrobàtiques creat pels grups de circ aeri de joves i d’adults basat en la clàssica novel·la de Michael Ende. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
PRESENTACIÓ
‘L’ART FET JOIA’
Vine a una nova edició de L’art fet joia i descobreix la col·lecció de joies de la marca Shiori, inspirades amb l’exposició Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen. Hora: 19 h i 20 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.
LLETRES
‘CUENTOS PAR ANO DORMIR SOL@’ I ‘BESOS’
Lucrezia G. Mameghani presentarà la seva última novel·la, Cuentos para no dormir sol@, deu històries carregades de tensió, desig i girs inesperats que no voldràs llegir sol@… I també portarà Besos, que ja va per la segona edició. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.
MÚSICA
25A EDICIÓ SONA9 - CONCERTS PRELIMINARS
Elèctrix (rock psicodèlic · Andorra la Vella), Engrunes Seques (folk-pop · Andorra la Vella) i El tren de la musa (pop d’autor · Escaldes-Engordany). Hora: 19 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
CURSOS I TALLERS
‘LA VIDA DE L’AIGUA. OBSERVACIÓ DE MICROORGANISMES AQUÀTICS’
L’activitat consisteix en l’obtenció de mostres d’aigua i de l’observació de les mostres per un microscopi connectat a una càmera amb la qual els assistents podran observar els microorganismes. Hora: 19 h. Sala d’Exposiciions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.