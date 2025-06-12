TELEVISIÓ
Col·laboració fructífera
La plataforma SkyShowtime i la productora Secuoya Studios tornen a treballar juntes amb ‘Arcadia’, sèrie de sis episodis amb William Levy i Paula Echevarría.
SkyShowtime i Secuoya Studios continuaran col·laborant en la producció de contingut audiovisual després de l’estrena de Matices, i han anunciat un nou projecte conjunt: Arcadia. Aquesta nova sèrie, que es distribuirà sota la marca SkyShowtime Original, reforça l’aposta de la plataforma per produccions pròpies d’alt nivell.
Arcadia és una ficció de sis episodis protagonitzada per William Levy, Paula Echevarría i Michelle Renaud. L’acció se situa a l’illa de Tenerife, escenari on es va rodar la producció durant el darrer trimestre del 2024. Levy, conegut pel seu carisma i llarga trajectòria televisiva, assumeix el paper de Pablo, un entrenador de lluita canària que viu en una aparent tranquil·litat. No obstant això, sota aquesta calma s’amaga un passat fosc i violent, del qual va fugir fa anys, portant amb ell el seu fill. La trama es complica quan reapareix la mare del nen, amb qui mantenia un conflicte latent, i els obliga a afrontar una nova realitat marcada per l’enfrontament emocional, el passat no resolt i el desig de venjança.
El repartiment d’Arcadia és ampli i reuneix cares conegudes del panorama espanyol i llatinoamericà com, per exemple, Andrea Duro, Raúl Peña, Alejandro Nones, Sergio San, Pino Montesdeoca, Nacho Guerreros, Gerardo Taracena, David Fleta, Hernán Mendoza, Nico Galán o Ana Jara. La sèrie ha estat escrita per Lidia Fraga i Jacobo Díaz, mentre que la direcció recau en Jorge Saavedra, qui aporta un to visual i narratiu intens.
Segons Kai Finke, responsable de continguts de SkyShowtime, “aquesta és una història impactant que combina acció, amor i venjança amb un elenc molt atractiu”, i es presenta com “una aposta clara per captivar els espectadors. A més, la seva inclusió dins el catàleg de produccions de la plataforma reforça l’estratègia de posicionar SkyShowtime com un referent en ficció original a Europa.