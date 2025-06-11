AGENDA
LA PROPOSTA DEL DIA
‘SORT-TEL-AVIV. DUES BESSONES SEPARADES PEL NAZISME’
L’any 2017 cau a les mans de l’historiador Josep Calvet una carta escrita el 1944 per una jove jueva que havia fugit del nazisme a través del Pirineu. Hora: 19 h. Biblioteca comunal. Encamp.
LLETRES
PRESENTACIÓ DE LA GUIA CREATIVA
Presentació de la guia creativa, una pràctica artística desenvolupada al taller de dibuix i pintura de l’Escola d’Art. Hora: 19 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per una bona causa: contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.
‘BESTIARI’
Com cada any els nens i nenes dels tallers de plàstica de l’Escola d’art del comú d’Andorra la Vella presenten Bestiari, els treballs que han realitzat durant el curs. La seva desbordant imaginació els ha portat a crear tot un imaginari d’éssers fantàstics. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘INDUSTRI-IA-LITZACIÓ’, DE FABI BAÑOS I KIKANTROPIKA
Una peça audiovisual única on el contingut i la forma s’uneixen per crear una narrativa visual i sonora profundament relacionada amb la revolució industrial. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.