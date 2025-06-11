TELEVISIÓ
Escissió estratègica
Warner Bros Discovery es dividirà en dues companyies: una centrada en la plataforma HBO Max i el cinema, i l’altra en la CNN i altres cadenes televisives.
El conglomerat audiovisual dels Estats Units Warner Bros Discovery acaba d’anunciar que dividirà les seves operacions en dues companyies que cotitzaran separadament a la borsa: d’una banda, una de les branques estarà centrada en la plataforma HBO Max i la producció cinematogràfica, mentre que l’altra serà la referent a la cadena de notícies CNN i diversos canals televisius.
La primera d’aquestes empreses, que passarà a ser coneguda com a Streaming & Studios, serà dirigida pel conseller delegat de la companyia, David Zaslav, i estarà formada per Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO i HBO Max.
Paral·lelament, el director financer, Gunnar Wiedenfels, estarà al capdavant de la segona companyia, Global Networks, que inclourà canals coneguts d’entreteniment, esports i notícies d’arreu del món. Entre aquestes cadenes, cal ressaltar la CNN, TNT Sports o Discovery, així com televisions en obert a Europa i altres propostes com el servei d’estríming Discovery+.
Aquesta separació, que es preveu que entri en vigor a mitjan any vinent, “busca oferir a cada companyia més flexibilitat i un enfocament estratègic”, va declarar l’empresa en un comunicat. “La importància cultural d’aquesta gran companyia i les històries impactants a les quals ha donat vida durant més d’un segle han commogut moltes persones arreu del món. És un llegat valuós que continuarem amb orgull en aquest nou capítol de la nostra cèlebre història”, va manifestar Zaslav en la comunicació enviada als mitjans.
El directiu va afegir que “en operar com a dues empreses diferents i optimitzades en el futur, estarem dotant aquestes marques icòniques d’un enfocament molt més precís i d’una flexibilitat estratègica imprescindibles per competir amb més eficàcia en l’actual panorama mediàtic canviant”.
En un missatge intern dirigit als treballadors del conglomerat, reportat per la cadena CNN, Zaslav va insistir que la intenció de la divisió és “alliberar tot el potencial de dos negocis sòlids. Cadascun d’ells té un enfocament diferent, una missió clara i l’escala necessària per assolir l’èxit segons els seus propis termes”, va ressaltar. Segons el comunicat públic de Warner Bros Discovery, l’escissió també permetrà a cada companyia “buscar oportunitats d’inversió importants i generar valor per als accionistes”.
L’anunci esperat de la divisió del conglomerat arriba després de mesos de reestructuració a l’empresa amb aquest objectiu, i tres anys després de la fusió entre l’aleshores Warner Media i Discovery.