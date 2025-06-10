HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui potser sentis que alguna força poderosa està transformant el sistema en què et trobes i que vas ajudar a construir en els darrers anys. La combinació d'influències celestials en joc et permeten conèixer els corrents de pensament que poden transformar de manera fonamental la nostra visió de la societat.
Taure
El teu signe solar et dóna una gran sensibilitat davant les principals transformacions que tindran lloc al món, i potser fins i tot t'hi involucres. Si treballes en política, potser pensis en els conceptes del partit del futur, de la mateixa manera que si treballes al camp de la ciència, t'ajudaria a fer-te camí cap a nous descobriments. Permet que l'energia de la configuració celestial t'inspiri avui.
Bessons
Potser és difícil enfrontar-te a tots els dubtes que flotaran a l'aire durant el dia. L´atmosfera molt intensa podria ser l´arrel de conflictes entre membres de la família. Si no vols ser blanc de tots els aldarulls del dia, has d'establir regles clares. No et cal sentir-te responsable de tot el que passa, perquè no ho ets.
Cranc
Potser la teva vida amorosa guardi preguntes encara sense resoldre. Ara és el moment de sortir del dubte. La influència dels planetes t'està dient que treguis a la llum totes aquestes coses que no et satisfan de la teva relació. Potser no trobis la solució de seguida, però no dubtis a confiar en la teva parella, ja que necessites compartir les emocions amb algú.
Lleó
Probablement ets de naturalesa alegre, però avui potser et resultarà difícil trobar amb qui divertir-te. Tens dues opcions per al dia: parlar de temes depriments amb els altres, o simplement decidir quedar-te tot sol. És probable que la segona solució sigui molt millor per a tu. Aprofita el dia per ocupar-te de tu, ja que és probable que ho necessitis.
Verge
Diuen que quan les persones amb el teu signe solar no tenen idea de quina direcció prendre a la vida, la vida sembla obrir-se amb més opcions que mai. Més necessiten poder dir-se a si mateixos "No tinc res a perdre. Per què no intentar-ho aleshores?". Potser sembli una actitud arriscada davant la vida, però l'aspecte en joc avui potser et mostri com de necessària pot ser.
Balança
L'energia astral d'avui et condueix per un sender d'evolució que comprèn un estat canviant de conscienciació a la nostra societat i t'ajuda a convertir-te en part. Potser fins i tot sentis que el sistema està canviant davant dels teus ulls. Les teves ambicions haurien de tenir en compte aquestes transformacions profundes i estar aviat a adaptar-s'hi ràpidament.
Escorpí
El que et distingeix és el teu punt de vista davant de la vida. La teva filosofia i creences són les que et converteixen en qui ets. Tanmateix, en aquest moment, l'energia astral en joc potser t'està demanant que canviïs rotundament el teu enfocament cap a la vida, les teves creences i potser fins i tot la teva imatge de Déu. No intentis resistir-te. Simplement deixa que aquests canvis succeeixin si així ha de ser.
Sagitari
En aquest moment la teva relació potser està passant un període de crisi. Podries estar-te comportant massa possessivament sense adonar-te'n. Avui, la configuració planetària us mostrarà què fer per enfrontar-vos a aquests problemes i perquè la relació sigui més saludable en general. Tracta de comprendre què vols de debò per poder compartir-ho amb la teva parella.
Capricornio
La fase en què es troben avui els planetes hauria de servir per recordar-te que el teu cos és un temple... Si vols estar en condicions de manejar tots els petits desafiaments de la vida, cal tenir un bon estat físic. Potser hauries de pensar en una bona alimentació i una mica d'exercici. Tant la teva ment com el teu cos t'ho agrairan. I, en general, et sentiràs molt millor.
Aquari
Avui potser has d'estar a la defensiva en les teves relacions amb amics i familiars si vols que el final del teu dia s'acabi sa i estalvi. Amb la combinació d'influències a partir de la configuració planetària d'avui, es podria sentir molta tensió emocional a l'aire. Fins i tot les coses més petites podrien desencadenar un conflicte de proporcions. Si avui et quedes a casa, potser vols pensar en algunes distraccions per mantenir-te alegre.
Peixos
Aneu amb compte que les vostres paraules diguin el que realment penses. L'aspecte celestial d'avui et podria inspirar a expressar algunes opinions fortes. Però també et podria resultar fàcil anar-te'n de boca. Tracta de no ofendre ningú amb el teu discurs. I assegura't que el teu cap o altres persones influents no s'ofenguin pel que has de dir. Si tens cura de no crear-te enemics, sentiràs cert alliberament quan parlis amb el cor. No utilitzis termes ganduls o complexos. Assegureu-vos que les vostres paraules siguin fàcils de comprendre