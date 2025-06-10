TELEVISIÓ
Divuit anys de Filmin
La plataforma independent celebra la majoria d’edat presentant una fornada de noves produccions originals, tant de l’àmbit de la ficció com del documental.
La plataforma Filmin ha aprofitat que acaba de complir 18 anys per presentar tota una bateria de novetats en un acte celebrat a Madrid. Entre aquestes destaca la sèrie documental ¿No seré yo una obra de arte?, en què a través de de 13 capítols Samantha Hudson visita museus d’arreu d’Espanya per conversar amb artistes, crítics i responsables d’institucions culturals. La idea, segons el director, David Navarro, va sorgir de la seva pròpia incomoditat davant el món de l’art, sovint percebut com a inaccessible.
Entre les novetats originals de la plataforma hi ha Ruido, opera prima d’Ingride Santos, protagonitzada per dues raperes no professionals i ambientada a Barcelona. La pel·lícula explora la relació entre música urbana i el dol emocional, i ha estat seleccionada a diversos festivals internacionals
D’altra banda, el documental The Designer is Dead, de Gonzalo Hergueta, se centra en la figura oblidada de Miguel Adrover, dissenyador mallorquí que va triomfar a Nova York i que actualment viu retirat. El film recull imatges inèdites i testimonis del món de la moda per recuperar la seva trajectòria.
Mentrestant, la sèrie Millennial mal, de Lorena Iglesias, narra la història d’una dona de quaranta anys que rep per error una beca universitària vint anys després d’haver-la sol·licitat. La ficció aborda temes com ara la precarietat generacional, l’autoacceptació i la desigualtat d’oportunitats entre dones de diferents generacions.
Finalment, Segunda temporada, de Miguel Ángel Blanca, segueix una escriptora en decadència que treballa com a “negra” per a influencers, i també un raper en hores baixes, en una reflexió sobre l’explotació de la creativitat i la cultura com a indústria.
Durant la presentació, Jaume Ripoll, cofundador i director editorial de Filmin, va reivindicar la singularitat de la plataforma: “Molts ens imiten, però nosaltres fem quelcom original. No tenim els diners dels altres, però sí una mirada pròpia.” Ripoll va recordar com des del 2008, amb l’estrena en línia de Tiro en la cabeza, de Jaime Rosales, Filmin ha apostat per produccions independents i formats innovadors, com ara els documentals Oswald. El falsificador o sèries com Doctor Portuondo i Autodefensa.