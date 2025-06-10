AGENDA
'El diari que va fer història, 80 anys de la mort d'Anne Frank'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘EL DIARI QUE VA FER HISTÒRIA, 80 ANYS DE LA MORT D’ANNE FRANK’
Recordarem la figura i obra d’Anne Frank i, alhora, reconeixerem els andorrans que van ser víctimes del règim nazi i dels conflictes i conseqüències de la Segona Guerra Mundial. Hora: 19.30 h. Sala de teatre de la Valireta. Encamp.
VISITES
‘EL GAT ENS ESPERA AL MARGE’
Presentació de la novel·la de Marc Vintró, que ens convida a entrar a la vida aparentment mundana d’una parella que decideix traslladant-se a una urbanització amb pocs veïns. Hora: 19.30 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de final dels anys vuitanta del segle passat, així com d’actuals. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres de Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘BESTIARI’
Com cada d’any, els nens i nenes dels tallers de plàstica de l’Escola d’art del comú d’Andorra la Vella presenten Bestiari, els treballs que han realitzat durant el curs 2024-2025. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.
VISITA GUIADA
Visita guiada a l’exposició Transitori, a càrrec de l’artista Joan Xandri. Hora: 19.30 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.