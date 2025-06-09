HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Amb la combinació d'energies producte de la configuració celestial d'avui, potser sentis ganes i entusiasme a prendre algunes classes, o reprendre els estudis, o t'apassiones per alguna cosa que sempre has desitjat aprendre o estudiar. Mai no és tard per aprendre coses noves. Pots introduir un gran canvi a la teva vida sense importar el que alguns diguin!
Taure
Avui potser no és un d'aquells dies emocionants, però serà força productiu. L'alineació planetària t'està empenyent a enfrontar alguns temes difícils a la feina o escola. Potser has de prendre alguns riscos i confrontar altres persones, cosa que mai no és fàcil per a tu. En aquest moment necessites armar-te de tot el coratge possible. Més no oblidis que ets una persona...
Bessons
En general et comportes tranquil·lament i plàcidament. Però fins i tot algú com tu potser sentia molèstia avui. Les energies celestials del dia indiquen que altres persones podrien estar intentant esgotar-te i això és una cosa que no toleres. Els qui t'envolten haurien de tenir molta cura amb tu avui, perquè si bé no sols enutjar-te, quan ho fas pots arribar a perdre el control. És probable que vulguis evitar arribar a una situació així.
Cranc
Avui t'has de cuidar de la tensió que es respira. No és res seriós, però no obtindràs de manera immediata el que desitges dels altres, i vaja que sols ser força impacient! Si et mantens inflexible fins a aconseguir el que desitges, avui potser malgastis bona part de la teva energia. Potser ha arribat el moment de canviar de tàctica. Intenta demanar les coses altrament!
Lleó
Avui potser t'entrenes per saber viure al món. Potser llegiu algun llibre de sociologia o un article que resumeixi l'estat de la nostra societat. És possible que notis que molts dels teus contemporanis no aconsegueixen identificar-se amb els tipus de llocs de treball tradicionals que estan disponibles per a ells. I què hi ha de tu? Sents satisfacció amb la teva feina? La configuració celestial del dia d'avui potser us porti a fer-vos aquesta pregunta.
Verge
Amb la combinació d'energies producte de la configuració celestial d'avui, potser pensis en com fas servir la teva capacitat a la vida. Igual que cadascú de nosaltres, tens dons que no uses en tot el seu potencial. Tenir un do és comptar amb la capacitat apropiada per enfrontar cert tipus de situacions, i no té res a veure amb el teu estatus social o els diners que guanyes. A qui importa què opina la societat sobre tu?
Balança
Necessitaràs armar-te de paciència per enfrontar-te als desafiaments del dia. Potser t'has de posar al dia amb diversos projectes a l'oficina, o bé acabar la feina d'un altre que no fa les coses de la mateixa manera que tu. La configuració dels planetes indica que no hauries de pensar gaire en les conseqüències del que estàs fent avui. És un bon consell si vols acabar la feina abans que el dia arribi al final.
Escorpí
És possible que el vostre Signe Solar inspiri una gran passió en tu per la vida en anys o segles passats. No obstant això, la influència de l'alineació planetària d'avui no en vol saber res! Els planetes avui t'empenyen cap al futur. Realment estaries perdent molt si decidissis seguir-los?
Sagitari
Amb l'energia astral en joc, avui potser sentis la necessitat de renunciar a alguna cosa a la vida. Potser el que necessites deixar de banda és el reflex permanent de desitjar comprendre què passa al teu voltant, cosa que el teu Signe Solar inspira en tu. Estem constantment envoltats de grans quantitats de coses que no podem comprendre. Ho has d'acceptar perquè de fet no tens cap altra opció.
Capricornio
Potser la gent et dirà que sembla que has canviat darrerament. No obstant això, les influències astrals del dia realçaran el teu fort desig de canvi i la manera com et relaciones amb la teva parella i persones més properes. Més és possible que tinguis relacions més intenses i sòlides perquè t'agradaria donar-li a la vida una direcció i objectius seriosos.
Aquari
Avui, el teu Signo Solar està posicionat per encoratjar-te a decidir quin rumb prendrà la teva vida. No es tracta dels teus objectius, sinó del camí que recorres per assolir-los. És també el teu signe solar el que et dóna aquestes coses que et fan una persona única. La configuració celestial d'avui us convida a desprendre't de la vostra antiga pell per sempre. Hi ha una altra persona dins teu esperant néixer, no lluitis contra això!
Peixos
Decididament no necessites perdre tot el que tens per obligar-te a donar-li la mà a tots els teus recursos. Algunes persones sí que ho fan. Necessiten destruir per poder tornar a construir i començar tot de nou. És així com es descobreixen certes qualitats l'existència de les quals desconeixien. Però l'aspecte en joc avui està tractant de dir-te que no cal destruir per reconstruir. Ja comptes amb totes les eines necessàries per fer-ho.