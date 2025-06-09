TELEVISIÓ
Dexter, inesgotable
Skyshowtime estrenarà el 12 de setembre ‘Resurrección’, la nova ficció sobre el mític assassí en sèrie. La plataforma ja ha presentat un primer avançament.
L’espera s’ha acabat per als fans incondicionals de l’icònic assassí en sèrie. Dexter: Resurrección, la molt esperada nova entrega de l’univers Dexter, ja té data de llançament confirmada. Segons ha anunciat SkyShowtime, la sèrie arribarà a la plataforma el 12 de setembre. L’anunci ha estat acompanyat pel primer tràiler oficial, que no ha deixat indiferent ningú i que ja ha començat a generar una onada de reaccions i especulacions entre la comunitat de seguidors.
El tràiler ens mostra un Dexter (Michael C. Hall) convalescent, recuperant-se en un hospital. Però la tranquil·litat dura poc. En un encontre que promet ser clau per al desenvolupament de la trama, es retroba amb Angel Batista (David Zayas), un vell conegut que no triga a encendre les alarmes. Batista comença a sospitar que aquell home a qui havia considerat col·lega podria ser, de fet, el temut Carnisser de la Badia, l’assassí que durant anys va sembrar el pànic a Miami. Amb la sospita planant com una ombra perillosa, Dexter pren una decisió dràstica: fugir de nou, reinventar-se i buscar refugi a Nova York.
A la ciutat que mai dorm, el protagonista no triga a entrar en contacte amb nous personatges que prometen ampliar i aprofundir encara més l’univers narratiu. Coneix Leon Prater (Peter Dinklage) i Charley (Uma Thurman), dues figures misterioses que es revelen com a peces claus d’una enigmàtica organització.
Cal recordar que Dexter: Pecado original, la sèrie preqüela que segueix el personatge (interpretat per Patrick Gibson) en la seva evolució d’estudiant a assassí en sèrie, es va estrenar a principis d’aquest mateix any i també està disponible a SkyShowtime juntament amb totes les temporades de Dexter i Dexter: New Blood.