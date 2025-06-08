AGENDA
Retorn a Godolkin
Amazon ho havia promès, i així ha estat. La segona temporada de Gen V, l’exitós spin-off juvenil i universitari de The Boys, s’estrenarà el pròxim 17 de setembre amb una primera tanda de tres episodis a Prime Video. A partir d’aquí, la sèrie continuarà amb un nou capítol cada dimecres fins a arribar al final de temporada, previst per al 22 d’octubre.
El retorn al sinistre campus de la Godolkin University no serà cap plàcid passeig. Segons la sinopsi oficial, la història reprèn els esdeveniments immediatament després del brusc final de la primera entrega, en un món on el domini implacable de Patriota continua expandint-se.
Mentrestant, a la universitat, un nou i enigmàtic degà –interpretat per Hamish Linklater, una de les grans incorporacions d’aquesta nova tanda de capítols– imposa un pla d’estudis que promet portar els estudiants a nivells de poder mai vistos. Cate i Sam són ara considerats herois, mentre que Marie, Jordan i Emma tornen al campus amb cicatrius tant físiques com emocionals, després de mesos de trauma i pèrdues.
Però les classes, les festes i les aparences passen ràpidament a segon pla: la tensió entre humans i superherois amenaça d’esclatar en una guerra oberta, tant dins com fora del recinte universitari. En aquest context, el grup protagonista descobreix l’existència d’un programa secret vinculat als orígens mateixos de Godolkin, amb implicacions que podrien canviar-ho tot. I, d’alguna manera, Marie sembla tenir un paper clau en aquest misteri.
La segona temporada de Gen V arriba no només marcada per l’èxit de la primera, sinó també per una tragèdia real: la mort en accident de l’actor Chance Perdomo el març de 2024. Amazon ha confirmat que no se substituirà l’actor i que el guió s’ha reescrit per reflectir-ne l’absència. De fet, el tràiler que s’ha presentat aborda directament aquesta pèrdua.