HORÒSCOP DEL DIA
Pre diccions del zodíac
Aries
La configuració astral d'aquest dia us traurà algunes coses al tema perquè les penseu. Tens tendència a evitar les activitats per a les quals no hi ha retribució financera. Què et passa si només fas alguna cosa per diversió? Posa't en ment fer alguna cosa només pel plaer de gaudir-ne. La recompensa serà la teva pròpia tranquil·litat mental!
Taure
Donat alguns problemes familiars, sentiràs que et cal protegir-te de la resta del món. L'energia astral d'avui us ajudarà a calmar-vos ia acceptar les coses tal com vénen. No t'afanyis. L'única manera d'obtenir una autonomia real és a través de la maduresa que reps amb el pas del temps. Tingues fe que aquesta arribarà en el moment indicat.
Bessons
Tens tendència a tenir massa crítica i duresa cap a tu. Això pot resultar molt perjudicial per a algunes persones, però n'has fet una de les teves fortaleses. El dia d'avui us ajudarà a utilitzar la vostra pròpia autocrítica per al vostre desenvolupament personal. Més vés amb compte, avui, no reprimeixis les teves emocions amb el teu fort sentit d'autodisciplina.
Cranc
Cap on s'encamina la teva relació? Aquesta és una mena de pregunta que et faràs avui. Serà el moment just per demanar les garanties que necessites per sentir-te en una posició segura a la teva relació. En un nivell més general, és un bon moment per descobrir quins llocs de la teva vida et fan sentir més com a “casa”.
Lleó
Malauradament, avui no serà un dia gaire tranquil. L'energia celestial us ajudarà a recordar les vostres responsabilitats envers la vostra parella i família. Has abandonat una mica certes persones darrerament? Ets la persona conscient i atenta que voldries ser? Utilitza aquest dia per establir-te regles tant a la teva vida personal, com pública... I atempti a les mateixes!
Verge
Certs aspectes del teu entorn immediat et molestaran en aquest moment. Ja sigui que es tracti dels teus veïns, o les persones amb qui et creues cada dia pel carrer, sentiràs com si algú o alguna cosa intentés molestar la teva tranquil·litat. El dia d'avui us ajudarà a aprendre a manejar aquests inconvenients diaris amb paciència i respecte pels altres.
Balança
Avui la influència de l'alineació celestial t'empenyerà a buscar allò que et falta a la teva vida emocional. Si és que sents soledat, només intenta oblidar-te'n durant un temps. Com més ho pensis, més depressió sentiràs. Aprofita el teu temps en solitud per atendre les teves qüestions. Fes-te "no disponible" i veuràs com els altres vénen a copejar a la teva porta. És així com funciona la vida algunes vegades. Irònic, oi?
Escorpí
L'energia celestial incitarà una rebel·lió a la teva ment. T'hauries de preguntar si sents un tipus d'encadenament als valors que et van instal·lar durant la teva criança. Has madurat com a persona i trobat la teva pròpia veritat? Pots ajudar el món a canviar si simplement pots apartar-te dels teus ideals tradicionals. Pensa-ho!
Sagitari
Avui no és un dia per deixar de banda les teves responsabilitats. Hauràs de prendre una decisió important pel que fa a la teva vida personal o com el teu rol de mare o pare si al cas ve. Necessites prendre't una mica de temps per examinar les teves opcions abans de fer aquest pas important. Serà una decisió que afectarà la vida de les persones al teu voltant, i és la teva responsabilitat fer allò correcte.
Capricornio
Ets molt conscient de la teva imatge com a mare o pare (si escau) i de la teva vida personal i professional. El major ímpetu de la teva vida és el que anomenes “la construcció de la teva personalitat”. Però aquesta “personalitat” ha d'estar en constant evolució. L'energia astral us ajudarà a apropar-vos als ideals que la vostra personalitat tindrà el dia de demà.
Aquari
La gran creativitat de què gaudeixes ara t'aportarà el desig de canviar la teva decoració interior. Et sentiràs amb ganes de tornar a pintar el teu departament o de sortir de compres per canviar tot el teu guarda-roba. Una cosa és segura, et sentiràs com si necessitessis ordenar la teva vida. Això serà bo i positiu per a tu de qualsevol manera.
Peixos
Avui no és dia per tenir. L'energia astral en joc potser t'està demanant que reconsideris el teu comportament dels darrers dies. T'has comportat massa exigentment amb els teus amics i companys de feina? Els has demanat allò impossible? És un bon moment per adonar-se que els altres poden no ser tan forts com tu.