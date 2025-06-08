AGENDA
L'automòbil en rodes de guerra
LA PROPOSTA DEL DIA
‘L’AUTOMÒBIL EN RODES DE GUERRA’
Visita temàtica amb vehicles protagonistes dels conflictes bèl·lics i vermut. Hora: 12 h. Museu Nacional de l’Automòbil. Encamp.
EXPOSICIONS
‘BESTIARI’
L’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella presenten els treballs que han realitzat durant aquest curs 2024-25. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí a l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a una bona causa: contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘PERFECTES IMPERFECCIONS’
L’artista andorrana Laura S. Naudí presenta una exposició que convida a submergir-se en un univers sensorial ple de textures, emocions i espontaneïtat. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer del 2026.
‘INDUSTR-IA-LITZACIÓ’ DE FABI BAÑOS I LINKATROPIKA
Una peça audiovisual única on el contingut i la forma s’uneixen per crear una narrativa visual i sonora profundament relacionada amb la revolució industrial. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.