TELEVISIÓ
Possible spin-off?
El creador d’‘El juego del calamar’, Hwang Dong-hyuk, apunta la possibilitat d’una nova sèrie que exploraria els fets succeïts entre la primera i la segona temporada.
Hwang Dong-hyuk, creador d’El juego del calamar, ha deixat entreveure la possibilitat d’un spin-off que permetria ampliar la narrativa de la sèrie més vista a la història de Netflix. Així ho va revelar aquesta setmana durant la seva aparició a la catifa vermella dels Premis Gotham, en una conversa amb IndieWire. La proposta se centraria en els esdeveniments que tenen lloc entre la primera i la segona temporada, un període de tres anys dins la cronologia de la ficció.
Tot i que la sèrie va ser concebuda inicialment com una obra tancada, com el mateix Hwang havia explicat en entrevistes anteriors recollides per The Hollywood Reporter i Deadline, l’impacte global i la demanda de nous continguts van portar Netflix a prolongar el relat amb una tercera i última entrega, que s’estrenarà el 27 de juny del 2025.
“Si finalment faig un spin-off, seria per explicar què va passar durant aquells tres anys de transició”, va afirmar el guionista. La trama, en aquest cas, seguiria el personatge de Seong Gi-hun en la recerca per desemmascarar el Líder i el Reclutador, dues figures que continuen creant interès.
Amb tot, no tothom veu clara la necessitat d’aquest projecte. La segona temporada ja mostra que Gi-hun passa aquest temps intentant recopilar informació, sense avenços rellevants, fet que podria limitar el potencial dramàtic d’aquesta eventual nova ficció. Tanmateix, els personatges de Hwang Jun-ho i el Líder, amb motivacions encara poc explorades, podrien esdevenir l’eix central d’una possible nova línia argumental.
La popularitat de la sèrie, que va esdevenir el fenomen global més vist de la plataforma en el moment del llançament, garanteix un interès sostingut per qualsevol ampliació del seu univers. Resta per veure què farà Netflix.