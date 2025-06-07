AGENDA
Daniel Cros y Las almas sedientas
LA PROPOSTA DEL DIA
DANIEL CROS Y LAS ALMAS SEDIENTAS
Després de molts concerts guitarra en mà a banda i banda de l’Atlàntic, Daniel Cros torna a Andorra per presentar la seva nova banda, Las Almas Sedientas. Hora: 22.30 h. La Fada Ignorant. Andorra la Vella.
ACTIVITATS INFANTILS
‘LES TROIS BRIGANDS’
Fa temps, hi havia tres bandits malvats... les vides dels quals van canviar completament el dia que van conèixer la Tiffany, la petita òrfena. Va transformar tres malvats en... benefactors de la humanitat. Hora: 18 h. Auditori del Palau de Gel d’Andorra. Canillo.
FESTES I TRADICIONS
DIADA MARE DE DÉU DE L’ECOLOGIA
La diada començarà amb una pregària a la Mare de Déu de l’Ecologia, seguida de la tradicional cantada de gojos i d’una ofrena floral. Després, s’oferirà coca i xocolata als assistents i es farà el repartiment de l’espígol. Adoratori. Camí de les Pardines. Encamp.
FIRES I MERCATS
MERCAT DE LA VALL
Un mercat on trobaràs productes agrícoles autòctons, manufacturats i de proximitat. També hi són presents els comerços del barri. Hora: d’11 a 20 h. Centre històric. Andorra la Vella.
MÚSICA
XXVI FESTIVAL ORGUE&AND. A LA LLUM DE JOAN BAPTISTA CABANILLES
Pablo Márquez, orgue i direcció. Miguel Bonal, Julia Chiner, Carlos Montesinos i Raquel Fernández, viola de gamba. Pau Ballester, percussió històrica. Hora: 21.30 h. Església de Sant Pere Màrtir. Escaldes-Engordany.
EXPOSICONS
‘BESTIARI’
Com cada d’any els nens i nenes dels tallers de plàstica de l’Escola d’art del comú d’Andorra la Vella presenten Bestiari, els treballs que han realitzat durant el curs. La seva desbordant imaginació els ha portat a crear tot un imaginari d’éssers fantàstics. Centre cultural la Llacuna. Andorrala Vella. Fins al 16 de juny.