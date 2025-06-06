'Un segle costa amunt. Història política del ciclisme'
LA PROPOSTA DEL DIA
‘UN SEGLE COSTA AMUNT. HISTÒRIA POLÍTICA DEL CICLISME’
Presentació del llibre homònim i xerrada entre Ramon Usall, l’autor, i Yvan Lara, politòleg. Hora: 19.30 h. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor, d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’exposicions del comú. Encamp. Fins al 6 de juny.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘PERFECTES IMPERFECCIONS’
L’artista andorrana Laura S. Naudí presenta una exposició que convida a submergir-se en un univers sensorial ple de textures, emocions i espontaneïtat. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer del 2026.
‘INDUSTR-IA-LITZACIÓ’, DE FABI BAÑOS I LINKATROPIKA
Una peça audiovisual única on el contingut i la forma s’uneixen per crear una narrativa visual i sonora profundament relacionada amb la revolució industrial. Bici Lab Andorra - Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.
‘BESTIARI’
L’Escola d’art del comú d’Andorra la Vella presenta els treballs realitzats durant aquest curs. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.