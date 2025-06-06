TELEVISIÓ
Relleu a Lucasfilm
El realitzador Dave Filoni es perfila com a successor de Kathleen Kennedy al capdavant de la factoria de ‘Star Wars’, que codirigiria al costat de Carrie Beck.
L’etapa de Kathleen Kennedy al capdavant de Lucasfilm podria estar arribant al final, i en l’entorn de Disney comença a prendre força el nom de Dave Filoni com a successor. Mentre Kennedy finalitza els seus últims projectes –després d’un paper clau en l’expansió recent de l’univers de Star Wars–, Filoni ha consolidat el seu prestigi gràcies a sèries com The Clone Wars, Rebels o Ahsoka. El seu estil narratiu, profundament arrelat en la mitologia galàctica creada per George Lucas, ha estat reconegut com un dels elements distintius de l’etapa actual de la franquícia.
Segons fonts properes a Disney citades per mitjans especialitzats, la proposta no passaria perquè Filoni assumís la direcció en solitari, sinó perquè codirigís Lucasfilm al costat de Carrie Beck, executiva amb un paper rellevant en la producció de les sèries de Star Wars. Aquest tàndem tindria com a objectiu donar continuïtat a les històries de l’univers expandit, i alhora intentar equilibrar les expectatives dels seguidors més fidels amb les exigències del mercat global.
Tanmateix, el possible relleu no genera consens. Alguns executius de Disney expressen reticències: consideren que un enfocament massa centrat en la nostàlgia podria limitar l’abast de la franquícia entre públics més amplis. “No és el tipus Andor, és el tipus Ahsoka”, comenta una font interna a The Hollywood Reporter, assenyalant la diferència entre una proposta més adulta, política i arriscada, i una altra més vinculada a personatges i trames ja coneguts pels seguidors històrics.
El debat continua obert: cal que Star Wars aposti per més innovació narrativa o per un retorn definitiu a les arrels? Sembla evident que ambdues visions poden conviure. El cert és que Dave Filoni, deixeble directe de George Lucas i una de les poques figures creatives amb una visió clara del cànon, representa una opció sòlida per garantir la continuïtat.