HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui sentiràs la necessitat d'observar la teva situació laboral més de prop, si més no recentment t'has enamorat totalment de la teva carrera de manera que les teves responsabilitats diàries siguin les que menys et preocupen. Amb aquesta energia astral, desitjaràs seguir amb els teus projectes com a prioritat.
Taure
És hora que siguis feliç. Com ja ho hauràs notat, una mena de vent esbojarrat està al teu voltant aquests dies. L'energia celestial t'incentivarà que deixes darrere tot el que et mantenia amb les mans lligades, ia alliberar-te dels lligams que t'amarraven! Allibera't de les persones i situacions tòxiques. De vegades retirar-te és el millor que pots fer per a tots.
Bessons
Avui hauries d'esperar força tensió. De cop i volta t'adonaràs que no has progressat tot el que haguessis desitjat a la feina, o que alguna cosa que has acabat recentment no ha produït l'impacte que esperaves. I ets el tipus de persona que es molesta amb aquest tipus de situacions! Per tant, cerca un estat mental tranquil perquè això no et molesti.
Cranc
En aquest moment, sembla que sou l'únic o l'única que esteu fent tota l'organització entre el vostre grup d'amics. Expliquen amb tu perquè facis els plans per al cinema o el teatre, o fins i tot perquè organitzis algunes petites festes a casa. Però si tens certs ideals més importants sobre els quals vols treballar, per què no fas servir totes aquestes habilitats organitzatives per a algun tipus de causa humanitària o social?
Lleó
Avui, alguna cosa o algú posarà molta pressió sobre la teva persona. En aquest moment les persones estan força estressades, possiblement per raons financeres o econòmiques. Algú et trucarà per molestar-te preguntant quina companyia de llarga distància triaràs, altres et pressionaran perquè acabis el que hauria d'haver acabat ahir, d'altres voldran una mica més de tu...
Verge
Si tens germanes o germans serà un bon dia per posar totes les cartes sobre la taula, especialment si tens germans grans que tu. Ja no suportaràs la seva autoritat. O potser et trobaràs a la situació oposada, on ets el més madur dels fills, encara que el teu germà o germana tingui deu anys més que tu. Qualsevol sigui la situació, intenta aclarir les coses.
Balança
Coneixeràs algunes persones diferents de qualsevol que hagis trobat al teu petit món. El tipus d'individus que no només no pensen com tu, però que et poden mostrar un costat de la vida que mai no has vist abans. Serà com si fossis un advocat i passessis tot el dia passejant entre els treballadors d'un circ. L'energia astral us prega que t'obris a noves experiències.
Escorpí
Si esperaves tancar un tracte o signar un contracte important, avui no és realment el dia per fer-ho. La configuració planetària actual no mostra la millor de les posicions per trobar cara a cara amb els altres, sense importar el tema a tractar. Espera una altra setmana abans de tancar cap tracte o fer qualsevol tipus de negociació.
Sagitari
Si vols adoptar el rol que et mereixes a la vida, és hora de controlar les teves finances. No pots simplement recolzar el teu cap i caminar per la vida esperant que tots els problemes no t'afectin. El dia d'avui us empenyerà a trobar els mitjans per estabilitzar la vostra situació financera d'una vegada i per sempre.
Capricornio
Estaràs al bell mig d'un canvi de filosofia de vida. Si les coses no funcionen exactament de la manera que desitjaries, necessitaràs una mena de port a la tempesta. L'energia astral d'aquest dia us empenyerà a buscar aquest port entre les vostres amistats. Qui són aquestes persones amb qui sempre pots comptar? És possible que siguin com una segona família per a tu? Per què no els hi dius?!
Aquari
Avui hi haurà molta tensió a l'aire. Has utilitzat molta de la teva energia darrerament i és possible que sentis esgotament. I com que necessites calma i fins i tot dormir una mica per sobreposar-te, hauries d'intentar programar-te un petit descans cap al final del dia. Per què no penses a sortir a passejar a la teva bicicleta oa caminar pel parc? La teva ment gaudirà de la pau i la tranquil·litat!
Peixos
Si hi ha alguna cosa que desitges que els altres apreciïn en tu és la teva sinceritat. Però per això, necessites ser molt conscient de moltes coses, i sobretot, de la teva confiança personal. L'energia astral del dia d'avui et farà preguntar algunes qüestions: Què has fet per tu darrerament? Has tingut una sinceritat real amb tu mateix o mateixa?