AGENDA
De cops al centre històric 2025
ACTIVITATS
‘DE COPES AL CENTE HISTÒRIC 2025’
Esdeveniment per donar la benvinguda a les nits d’estiu i a les terrasses del centre històric. Aprofita també per fer compres i gaudir d’una nit de dijous diferent! Hora: de les 17.30 h a 23.30 h. Centre històric. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERSS
MONOGRÀFIC LIGHTROOM
Aprèn a utilitzar aquest programa d’arxiu, edició i més per millorar el nivell de les teves fotografies! Hora: de 19 a 21 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘BESTIARI’
L’Escola d’art del comú d’Andorra la Vella presenten els treballs que han realitzat durant aquest curs 2024-2025. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’exposicions del comú. Encamp. Fins al 6 de juny.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘PERFECTES IMPERFECCIONS’
L’artista andorrana Laura S. Naudí presenta una exposició que convida a submergir-se en un univers sensorial ple de textures, emocions i espontaneïtat. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de juny.
‘CIUTATS A ESCALA HUMANA’
L’exposició combina Playmobil i mappings per representar quatre ciutats que han trobat alternatives a l’hegemonia del cotxe particular. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer del 2026.