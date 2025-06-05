TELEVISIÓ
Comiat en tres actes
‘Stranger Things’ estrenarà l’última temporada en tres parts: la primera arribarà el 26 de novembre; la segona, per Nadal, i la tercera, el 31 de desembre.
Stranger Things, la icònica sèrie de Netflix, estrenarà la cinquena i última temporada en tres parts. La primera arribarà el 26 de novembre, coincidint amb la temporada d’Acció de Gràcies als EUA; la segona es podrà veure el 25 de desembre, com un regal de Nadal, i la tercera i definitiva es llançarà el 31 de desembre, com a gran final per acomiadar l’any.
L’anunci d’aquest calendari el van fer Finn Wolfhard, Noah Schnapp i Caleb McLaughlin en el marc del Tudum 2025, l’esdeveniment en directe amb què Netflix informa de les produccions més destacades. Els tres actors van pujar a l’escenari en una presentació carregada de nostàlgia i emoció, recordant moments emblemàtics i agraint el suport del públic durant gairebé deu anys.
Aquest retorn tan esperat arriba tres anys després de l’anterior temporada, en què el grup d’amics es va enfrontar a Vecna, una nova i terrorífica amenaça provinent de l’Upside Down que va deixar Hawkins literalment a punt del col·lapse. Va ser una temporada intensa, amb moments de màxima tensió.
Igual que va passar amb la quarta temporada el 2022, Netflix opta per dividir aquesta última entrega en diverses parts, mantenint així l’expectació i permetent assaborir cada gir narratiu. La cinquena temporada constarà de vuit capítols i comptarà amb el retorn del repartiment principal –Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin i Winona Ryder–, juntament amb noves incorporacions com Jake Connelly, Nell Fisher o la llegendària Linda Hamilton.
Serà l’inici del final per a Stranger Things, però també una ocasió per tancar totes les trames, acomiadar els personatges amb honors i confirmar el seu lloc com una de les sèries més influents de la història.