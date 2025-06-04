TELEVISIÓ
Les sèries del mes (i II)
‘El juego del calamar’ estrenarà la tercera i última temporada el 27 de juny, mentre que la quarta entrega de ‘The Bear’ arribarà el dia abans a Disney+.
El 13 de juny arriba una altra de les estrenes destacades: Ladrones: la tiara de santa Águeda (Disney+). Álex González i Silvia Alonso protagonitzen, juntament amb Asier Etxeandia, aquesta minisèrie de sis episodis sobre un robatori impossible en una illa paradisíaca.
El 20 de juny serà el torn d’Olympo (Netflix), una sèrie juvenil espanyola que s’endinsa en les ombres de l’esport d’elit a través d’un grup d’adolescents disposats a tot per arribar al cim. Què seran capaços de fer per aconseguir-ho? Autoexigència, salut mental, amor i enveges s’uneixen en una proposta que no deixarà ningú indiferent.
El dia 26 arriba el que probablement és el títol més esperat del mes a Disney+: The Bear. La sèrie aclamada per la crítica –i farcida de premis– estrena la quarta temporada, en què continuarem seguint Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) en la lluita obsessiva per fer del seu restaurant el millor del món. Una muntanya russa emocional que promet tornar a sacsejar-nos per dins.
El mateix dia, Movistar Plus+ presenta Los sin nombre, un thriller amb toc sobrenatural basat en la novel·la de Ramsey Campbell. Claudia (Miren Ibarguren) perd la seva filla de manera traumàtica, però anys després rep una trucada amb la veu d’ella, suplicant ajuda. Rodrigo de la Serna i Milena Smit completen el repartiment d’aquesta sèrie inquietant i carregada d’intensitat.
I per acabar el mes, un cop d’efecte: el 27 de juny, Netflix estrena la tercera i última temporada d’El juego del calamar. El fenomen mundial sud-coreà torna amb més força que mai, disposat a tancar el cercle amb un final que es preveu brutal. Més jocs macabres, més dilemes morals i més morts memorables per posar el punt final a una de les grans produccions de la història de la plataforma.