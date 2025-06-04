AGENDA
Connectats
CINEMA
‘ARMAND’
Armand, un nen de sis anys, és acusat de traspassar certs límits amb el seu amic i company de classe Jon. Ningú sap exactament el que ha ocorregut, així que la direcció del col·legi convoca els pares per discutir el tema. Hora: 21 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
CULTURA
‘CONNECTATS’
Vine a posar a prova la teva intuïció i curiositat en una tarda plena d’art, connexions i bona companyia. Hora: 19 h. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA; LES SUFRAGISTES ANDORRANES’
Un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’Exposicions del comú. Encamp. Fins al 6 de juny.
‘BESTIARI’
Com cada d’any, els nens i nenes dels tallers de plàstica de l’Escola d’art del comú d’Andorra la Vella presenten Bestiari, els treballs que han realitzat durant el curs. La seva desbordant imaginació els ha portat a crear tot un imaginari d’éssers fantàstics. Centre cultural la Llacuna. Andorrala Vella. Fins al 16 de juny.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘INDUSTRI-IA-LITZACIÓ’, DE FABI BAÑOS I KIKANTROPIKA
Una peça audiovisual única on el contingut i la forma s’uneixen per crear una narrativa visual i sonora profundament relacionada amb la revolució industrial. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.