AGENDA
Lliurament del Premi Carlemany
LLETRES
LLIURAMENT DEL PREMI CARLEMANY
Lliurament del Premi Carlemany per al foment de la lectura 2024 a l’escriptor Jose López per la seva novel·la Abans no s’apagui. Hora: 19 h. Unsquare Studio. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
CURS DE MONITORS ASTRONÒMICS
Aquest curs és una eina clau per continuar desenvolupant el programa Andorra Comapedrosa Starlight, impulsat pels departaments de Turisme i Medi Ambient del comú de la Massana. Hora: de 9 a 19 h. Hotel Sant Gohard. La Massana.
EXPOSICIONS
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres de Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘BESTIARI’
Com cada d’any, els nens i nenes dels tallers de plàstica de l’Escola d’art del comú d’Andorra la Vella presenten Bestiari, els treballs que han realitzat durant el curs 2024-2025. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de final dels anys vuitanta del segle passat, així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Es proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella.
‘INDUSTRI-IA-LITZACIÓ’
Una peça audiovisual única en què el contingut i la forma s’uneixen per crear una narrativa visual i sonora profundament relacionada amb la revolució industrial. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.