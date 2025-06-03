TELEVISIÓ
Les sèries del mes (I)
Les estrenes del juny venen marcades per una forta presència espanyola amb ‘Matices’ al capdavant, el retorn de ‘The Bear’ i novetats com ‘MobLand’.
Les estrenes de les sèries del juny tenen un fort accent espanyol (amb permís del retorn de The Bear), amb grans llançaments com Matices, amb un repartiment de primer nivell, Ladrones: la tiara de santa Águeda, Los sin nombre o Olympo, la nova sèrie juvenil amb una de les actrius emergents del moment, Clara Galle.
El mes comença amb humor de la mà de Sticks: cracks del golf (estrena demà a Apple TV+), protagonitzada i produïda per Owen Wilson (Zoolander, Gran Hotel Budapest), en què interpreta un golfista professional retirat i fracassat que posarà tota la seva energia a entrenar una promesa de 17 anys.
El 5 de juny, Max ens porta Chespirito: Sin querer queriendo, minisèrie sobre la vida del mexicà Roberto Gómez Bolaños (interpretat per Pablo Cruz), creador de personatges universals com El Chavo del 8 i El Chapulín Colorado, en un viatge des de la seva infància fins als anys d’èxit.
Aquell dia també arriba una de les bombes del juny: Matices (SkyShowtime). Un thriller psicològic amb un elenc que imposa respecte: Maxi Iglesias, Enrique Arce, Hovik Keuchkerian, Juana Acosta, Fariba Sheikhan, Miriam Giovanelli, Eusebio Poncela, Raúl Prieto, Luis Tosar i Elsa Pataky. La sèrie narra la història de sis pacients que hauran de completar un tractament transgressor amb un psiquiatre que aconsegueix la curació amb unes degustacions de vi ben particulars. La trama promet molts secrets i girs de guió.
Altres actors de primer nivell, en aquest cas de l’estil Hollywood, Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren, protagonitzen la nova sèrie del realitzador britànic Guy Ritchie MobLand (SkyShowtime, 9 de juny) sobre famílies i la lluita interna pel control del crim organitzat.