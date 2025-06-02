TELEVISIÓ
Retorn al plató
Apple TV+ fixa per al 17 de setembre l’estrena de la quarta temporada de ‘The Morning Show’, el drama periodístic amb Reese Witherspoon i Jennifer Aniston.
Un dels plats forts d’Apple TV+ en aterrar al mercat de l’estríming va ser The Morning Show. Amb Reese Witherspoon i Jennifer Aniston com a protagonistes i productores executives, van haver de pagar un preu elevat per episodi: uns 15 milions de dòlars per entrega. No era una sèrie barata tenint en compte que, sobre el paper, es tracta d’un drama periodístic contemporani i no pas d’una sèrie èpica.
Però, temporada rere temporada, ha demostrat el seu valor dins del catàleg de la plataforma, augmentant la seva visibilitat i l’atenció que li dedica la indústria. Ara, després d’haver fregat l’Emmy a la millor sèrie dramàtica amb la tercera temporada, Apple acaba de posar data a la quarta alhora que n’ha compartit les primeres imatges.
Serà el 17 de setembre quan el públic es podrà retrobar amb Alex Levy i Bradley Jackson, els personatges interpretats per Aniston i Witherspoon, que fins ara s’han odiat, respectat, traït i, finalment, ajudat mentre intentaven sobreviure com a periodistes i presentadores a la primera línia del canal generalista UBA.
Els nous episodis, ambientats a la primavera del 2024, mostraran com és la nova realitat del canal després de la seva fusió amb NBN. No només se centraran en el joc de cadires, sinó també en la situació fràgil del periodisme. “En un món ple de deepfakes, teories de la conspiració i encobriments corporatius, en qui podem confiar? I com podem saber què és real?”, planteja la sinopsi oficial.
A banda d’Aniston i Witherspoon, tornen Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee i Jon Hamm. I, com a principals fitxatges de la temporada, William Jackson Harper, conegut per The Good Place i Love Life; Aaron Pierre, que va cridar l’atenció a El ferrocarril subterráneo; i finalment dos guanyadors de l’Oscar com Marion Cotillard i Jeremy Irons.
La guionista Charlotte Stoudt, que es va posar al capdavant de la sèrie com a showrunner a la tercera temporada, repeteix funcions amb Mimi Leder com a directora principal i productora executiva en aquests nous 10 episodis. El repte sembla clar: consolidar-se com l’aposta dramàtica de prestigi d’Apple TV+ després del recorregut que ha tingut fins ara als premis Emmy.