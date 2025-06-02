HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Les converses amb els altres tocaran cordes profundes dins teu que mai no havies sentit. Avui serà un dia trampós en termes de mantenir un equilibri segur entre la feina i la diversió. D'una banda desitges la teva llibertat, mentre que de l'altra sents la necessitat de mirar al teu interior, fer servir les teves emocions, i ser útils als altres.
Taure
És un bon dia per gaudir de lenergia del canvi. Atesa la configuració planetària, us demanaran ser part d'un nou grup. Potser hi haurà una reunió de personal a la feina o d'alumnes a l'escola on et podràs aturar i oferir la teva opinió. Seràs capaç de sentir-te més líder ja que ajuntaràs diverses persones.
Bessons
Tens una naturalesa amable, i avui sentiràs motivació provinent d'una situació difícil que una persona està travessant. Els teus sentiments arribaran a un nivell molt sensible i voldràs ajudar-lo en els seus problemes. Potser us ofereixeu algunes paraules d'alè. O simplement l'escoltis mentre t'explica els inconvenients.
Cranc
Avui us trobareu prenent més responsabilitats per a un grup d'algun tipus. Això t'aportarà una consciència emfatitzada del rol que jugues a la comunitat. Hauràs de decidir donar una mica del teu temps a un grup caritatiu o involucrar-te més a la teva església local. O potser considereu convertir-vos en el mentor d'un nen.
Lleó
Amb aquesta energia astral et demanaran que donis una mica del teu temps o diners. Podria ser per a un grup de caritat o organització sense ànim de lucre. O potser és per a una persona. Avui algú s'acostarà a tu per ajuda, i tu desitjaràs rescatar-lo. Ofereix algunes paraules confortants o compromet-te a prestar el teu temps per ajudar-lo.
Verge
Sentiràs ànsia per progressar a la teva feina a causa de l'orientació d'aquest dia. Desitjaràs més estima i atenció. En aquest moment has de ser pacient respecte a les coses laborals. Els canvis es donaran lentament, però has de ser pacient. Avui és un bon dia per brillar i mostrar la teva competència professional. Les persones començaran a notar les teves contribucions, per tant, tingues fe!
Balança
Estaràs d'humor per arreglar coses a la teva feina. L'energia astral emfatitza el progrés que es pot fer quan les persones s'ajunten. Potser ajudaràs algun dels teus companys de feina a concentrar-se millor en les coses. El guiaràs dient-li què necessita fer. També podràs actuar com un animador, incentivant-ho amb sentiments de seguretat i entusiasme.
Escorpí
Sentiràs una mica de pressió per part dels teus éssers estimats aquest dia. L'energia celestial crearà una disconformitat potencial al voltant de temes relacionats amb la responsabilitat. Algú necessitarà la teva ajuda, mentre tu només desitjaràs descansar i passar una mica de temps tot sol. Si l'ajudes, intenta no fer-ho amb mal humor!
Sagitari
És un bon dia per reconèixer el poderós impacte que tens sobre els altres. A la feina ia la teva vida social, posseeixes una facilitat dinàmica que no es pot negar. En aquest moment el teu encant us ajudarà a avançar. A la feina, avui serà un bon dia per demanar un augment de salari o una promoció. L'energia celestial emfatitzarà el teu desig de reconeixement. Sigues audaç i reivindica't.
Capricornio
Amb aquesta energia astral, una de les teves relacions damistat es posarà a prova en aquest dia. Algú proper a tu tindrà alguna dificultat. Et demanaran ajut per resoldre el problema. Encara que ho podràs fer, fes-ho amb cautela. No et fiquis en una cosa que no és de la teva incumbència. En comptes d'això, mantingues una posició objectiva d'acord amb la situació i ofereix-li ajuda moral a aquesta bona amistat.
Aquari
Tens un tret humanitari dins teu. T'agrada tenir generositat envers els altres i ajudar-los si ho necessiten. Avui trobareu una manera de servir en un grup. Potser decideixis crear un comitè a la feina per apuntar les preocupacions dels empleats. O potser t'involucres més en un grup de caritat local. Amb l'orientació del dia d'avui, gaudiràs de tenir un rol més actiu a la comunitat.
Peixos
Les necessitats emocionals et conduiran a sortir amb amics aquesta nit, però la realitat financera del teu actiu no ho vol permetre. Gràcies a aquest aspecte, la tensió sorgirà a aquest dia. Tens el poder d'exercir una impressió emocional impressionant en un grup de persones, per tant utilitza aquesta influència intel·ligentment.