AGENDA
Amic
CONFERÈNCIES
‘NIT DE LES PAPALLONES NOCTURNES’
Es realitzarà la divuitena edició de la Nit de les papallones nocturnes, l’anomenada Moth Night. És una activitat a nivell europeu que consisteix a fer una xerrada sobre el món de les papallones i les principals diferències que hi ha entre les diürnes i les nocturnes. Hora: de les 21 a les 23.30 h. Casa de la Muntanya. Ordino.
LLETRES
‘AMIC’
Lectura del poemari Amic a càrrec de l’autor, Josep Enric Dallerès. Hora: 19 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
EXPOSICIONS
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA’
Es proposa un recorregut artístic que mostra el treball i el valor d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra. Fins al 6 de juny.
‘TRANSITORI’ DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, podem qualificar de retrospectiva, ja que hi trobarem obres de finals dels anys 80 del segle passat, així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘INDUSTR-IA-LITZACIÓ’
Una peça audiovisual única en què el contingut i la forma s’uneixen per crear una narrativa visual i sonora profundament relacionada amb la Revolució Industrial. A través de seqüències formatives compostes per diverses escenes, l’obra explora temes com la velocitat, el moviment i el progrés mitjançant una combinació d’intel·ligència artificial, elements audioreactius i modelatge 3D. Bici Lab Andorra - Museu de la Bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
Una seixantena d’obres del nostre estimat Francesc Galobardes. A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al dia 31 de desembre.