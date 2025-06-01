TELEVISIÓ
Tensió distòpica
Netflix estrena el 19 de setembre ‘El refugio atómico’, la nova sèrie dels creadors de ‘La casa de papel’, on un grup de milionaris es confina en un búnker de luxe.
Netflix acaba de llançar un primer avançament d’El refugio atómico, la nova sèrie d’Álex Pina i Esther Martínez Lobato, creadors de La casa de papel. Aquesta vegada, el tàndem proposa una història radicalment diferent: una distopia claustrofòbica que vol explorar els límits de la condició humana en un escenari de confinament absolut. La sèrie, de vuit episodis, arribarà a la plataforma el 19 de setembre.
Originalment titulada El búnker, la ficció ens trasllada a un futur immediat on la Tercera Guerra Mundial és imminent. Davant l’amenaça global, un grup selecte de multimilionaris decideix refugiar-se en un búnquer de luxe, el Kimera Underground Park, una infraestructura subterrània concebuda per resistir qualsevol catàstrofe imaginable: guerra nuclear, pandèmies, fallida ecològica o col·lapse social. El que havia de ser un santuari exclusiu es converteix ràpidament en una gàbia daurada on l’aïllament, la tensió i els traumes del passat afloren amb força.
Dues famílies, marcades per un episodi obscur que comparteixen, hauran de conviure en aquest espai hermètic sense sortida, exposant-se mútuament a una radiografia emocional devastadora. Les personalitats, ja d’entrada complexes, exploten en un teatre de la crueltat on es desvetllen secrets, es trenquen aliances i se’n formen de noves.
El repartiment està format per Miren Ibarguren, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Joaquín Furriel, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio i Álex Villazán, entre d’altres. La direcció va a càrrec de Jesús Colmenar, David Barrocal i Jose Manuel Cravioto, mentre que el guió està firmat pels mateixos Pina i Martínez Lobato, amb la col·laboració de David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado i Humberto Ortega.