AGENDA
Pujada Arinsal-Andorra 2025
ACTIVITATS
PUJADA ARINSAL - ANDORRA 2025
Aquesta competició promet moltes emocions i una interessant competició entre pilots, nacionals i estrangers, que es disputaran la victòria en la cursa organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra. Hora: de 10 a 19 h. Aparcament del telecabina “Josep Serra” d’Arinsal. La Massana.
EXPOSICIONS
‘DONES CLAU PER A LA HISTÒRIA D’ANDORRA; LES SUFRAGISTES ANDORRANES’
Un recorregut artístic que mostra el treball i el valor, d’un grup de dones andorranes que van aconseguir el dret del vot femení. Les nou peces que articulen l’exposició interpel·len l’espectador, incitant-lo a una lectura crítica sobre la contribució essencial d’aquestes dones en la configuració del teixit sociocultural andorrà. Sala d’Exposicions del Comú. Comú d’Encamp. Fins al 6 de juny.
‘BESTIARI’
Com cada d’any els nens i nenes dels tallers de plàstica de l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella presenten BESTIARI, els treballs que han realitzat durant el curs. La seva desbordant imaginació els ha portat a crear tot un imaginari d’éssers fantàstics. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.
‘TRANSITORI’, DE JOAN XANDRI
Una mostra personal que, d’alguna manera, es pot qualificar de retrospectiva, ja que hi ha obres de final dels anys vuitanta del segle passat així com d’actuals. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 24 de juny.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.
‘INDUSTRI-IA-LITZACIÓ’ DE FABI BAÑOS I KIKANTROPIKA
Una peça audiovisual única on el contingut i la forma s’uneixen per crear una narrativa visual i sonora profundament relacionada amb la revolució industrial. Bici Lab Andorra. Museu de la bicicleta d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 28 de febrer.