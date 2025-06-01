HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Avui sentiràs pressió entre endinsar-te en les obligacions professionals i les personals. Potser et demanen que et quedis a treballar fins tard, però tenies plans importants amb els teus éssers estimats. Et sentiràs en conflicte en haver de triar el millor per a tu. Tendeixes a deixar que la feina s'intrometa a la teva vida casolana massa, així que potser et convingui establir més límits professionals.
Taure
Tracta de no donar res per fet avui, ja que la gent et sorprendrà de moltes maneres. La intensitat de les coses anirà incrementant, i els altres poden ser capaços darribar a extrems per complir els seus objectius. No sacrifiquis el teu benestar emocional per solucionar les coses a una altra persona.
Bessons
Tracta de no involucrar-te en problemes de cap mena amb la gent avui. No té sentit estar donant voltes a coses que realment no tenen importància. Els temes familiars són especialment importants per a tu avui, i veuràs que hi ha una força poderosa que lentament està produint canvis en aquesta àrea de la teva vida. La influència planetària d'avui li proporciona molta força a les teves emocions.
Cranc
Avui et preocuparàs per una mica de la teva feina. No et prenguis les coses a la lleugera, ja que hi ha una intensitat el dia compartida per tothom, i no voldràs que se't vegi com una persona faragana. Aquesta és una gran oportunitat per buscar rutes per a alts aprenentatges o promocions a la teva feina.
Lleó
Les teves emocions estaran molt fortes avui, i t'adonaràs que altres persones hi juguen un rol molt important. Les coses poden fer un gir de 180º d'un moment a l'altre. No facis res a mitges avui. Veu pel tot o res, i espera el mateix de la gent que t'envolta. La influència de l'alineament astral del dia us anima a sentir el gran poder en les vostres emocions.
Verge
Aquest és un bon dia per examinar els teus límits. Pots sentir sorgir un poder que et beneficia a les metes de la teva carrera. Aprofita aquesta intensitat emocional que t'eleva a alçades més grans. Però recorda que també pot deixar caure fort sobre el pis fred. Aneu amb compte, però no deixeu que la por us impedeixi fer les coses que voleu fer. L'energia celestial en joc et demana que hi vagis un pas més endavant que abans.
Balança
Ordres subtils de molt endins teu podrien dominar el teu dia, i està bé. Com més confiïs en la teva veu interior, millor estaràs. Avui hi haurà un gran drama, i tu més que et podries deixar portar per l'increïble circ que t'envolta. La configuració celestial d'avui t'urgeix a mantenir les coses el més sòlides possible a la teva ment abans d'intentar entrar a la ment dels altres.
Escorpí
Deixa que la teva naturalesa creativa s'apoderi de tu avui. Connecta't amb la nena o el nen que tens a dins i sent-te lliure d'embogir-te amb pintures per pintar amb els dits. Hi ha un sentiment elegant de mantenir les coses simples i innocents. Viu com la princesa o el príncep del conte de fades que sempre vas somiar ser.
Sagitari
La teva aparença personal i la manera com et perceben els altres et preocuparan avui més que mai. La clau és tenir seguretat que estàs constantment projectant una imatge de tu mateix o mateixa que prové directament del teu cor. Incorpora més de les creences espirituals i religioses a la teva vida diària. L'alineament planetari t'està influenciant perquè prenguis un rol més actiu en aquestes àrees de la teva vida.
Capricornio
Avui poden passar alteracions al teu ego de manera molt intensa. Apareixeran esdeveniments sobtats per ajudar-te a posar les coses en perspectiva, o per ajudar-te a posar-te al teu lloc, si ho desitges. El perill aquí és una tendència a exagerar la teva reacció. Tracta d'acceptar cada situació com una experiència d'aprenentatge que us ajuda a desenvolupar caràcter i un nivell elevat de consciència.
Aquari
Tracta de no preocupar-te per xafarderies barates que no tenen importància. Pensa en les coses amb una perspectiva més a llarg termini i assegura't d'estar honrant el teu propi ésser en tot moment. Passa temps tot sol si és que ho necessites avui per poder resoldre les coses a la teva ment. Concentra't més en els temes profunds en comptes de mantenir les coses a un nivell superficial.
Peixos
Avui possiblement hagis de jugar el rol de pare o mare. Potser decideixis protegir algú sota les teves ales. Alguna persona a la feina o escola necessitarà de la teva guia i protecció. Decidiràs oferir incentiu i ajuda perquè aquesta persona segueixi endavant amb la seva vida. Comparteix la teva comprensió de les coses. Avui podràs actuar com un germà o germana gran i ajudar aquesta persona a sentir-se millor.